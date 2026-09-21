الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينظم دورة صناعة المحتوى

يطلق الاتحاد العربي للصحافة الرياضية باكورة برامجه وأنشطته المتنوعة للعام الجاري بتنظيم البرنامج التدريبي الأول للصحافيين «الشبان والشابات»، الخاص بصناعة المحتوى الرقمي، خلال الفترة من 26ـ28 سبتمبر الجاري في جدة.

ويأتي ذلك بشراكة بين الاتحاد العربي للصحافة والرياضية والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، تزامنًا مع منافسات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

ويشارك في البرنامج نخبة من الإعلاميين الرياضيين الشباب، الذين تمت تسميتهم من الاتحادات والروابط والجمعيات واللجان الإعلامية ممن تشارك منتخباتهم في بطولة كأس الخليج، وهو البرنامج الأول من سلسلة البرامج التي سينظمها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية خلال الفترة المقبلة وصولًا إلى استهداف أكثر من 500 إعلامي وإعلامية من كافة الدول العربية.

وعبر الدكتور تركي العواد، رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، عن سعادته البالغة بأن يتزامن تنظيم البرنامج التدريبي الأول للصحافيين الشباب مع انطلاق واحدة من أعرق بطولات كرة القدم في المنطقة، وهي بطولة كأس الخليج العربي، ما يتيح الفرصة لأكبر عدد من الإعلاميين المرافقين لمنتخبات بلدانهم المشاركة في البرنامج، مشيرًا إلى أن «البرنامج سيشهد حضور ومتابعة عدد من كبار الإعلاميين الرياضيين في الوطن العربي والعالم، وفي مقدمتهم جياني ميرلو، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية».

وأوضح العواد أنه سيتاح لمن يرغب من الصحافيين من غير المرشحين المشاركة في البرنامج من خلال البث المرئي «زووم»، الذي يبث للجميع في أوقات أعمال البرنامج التدريبي، ويحصل كافة المشاركين على شهادات رسمية معتمدة من الاتحاد العربي والاتحاد السعودي والاتحاد الدولي.

وقدم رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الشكر والتقدير إلى الدكتور عادل الزهراني، وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق في السعودية، على دعمه الدائم للاتحاد العربي، وجبر الشايقي، رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، على الجهد والحرص على استضافة برامج الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.