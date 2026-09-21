الدرعية تستحضر إرث الملك عبد العزيز في اليوم الوطني

تستحضر هيئة تطوير بوابة الدرعية إرث الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، ومسيرته في توحيد السعودية، ضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي في الدرعية تحت شعار «عزّ وعزوة».

يستند الشعار إلى امتداد قيم التكاتف والاعتزاز بالوطن عبر ثلاثة قرون من تاريخ الدولة السعودية، بدءًا من الإمام محمد بن سعود، مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولًا إلى الملك عبد العزيز، الذي وحّد البلاد تحت راية واحدة.

وتسعى هيئة تطوير بوابة الدرعية إلى ترسيخ مفهوم الوطنية، وتسليط الضوء على القيم القيادية والإنسانية للملك عبد العزيز، حيث تتناول الاحتفالات جوانب من مسيرته في بناء الدولة، وما رافقها من مواقف ومحطات عكست طبيعة العلاقة التي نشأت بين القائد وأبناء الوطن، وما اتسمت به من قرب وثقة وتكاتف، إلى جانب ما شهدته تلك المرحلة من إرساء أسس الدولة وتأمين طرق الحج وقوافلها، وإشراك العلماء في مسيرة البناء. كما تعزز مفهوم التلاحم والثقة المتبادلة بين الملك عبد العزيز وأبناء وطنه، وتبرز دوره في ترسيخ وحدة الصف وصولًا إلى توحيد أرجاء الوطن، حيث تتناول الفعاليات جوانب إنسانية من شخصيته من خلال قصص ومواقف تعكس حكمته وقربه من الناس وحسن تعامله معهم، لتقدم جانبًا من تاريخ توحيد السعودية يتجاوز سرد الأحداث إلى ما صاحبها من علاقات ومواقف وقيم إنسانية.

وتحمل احتفالات الهيئة العام الجاري فعاليات متنوعة تقدم رحلة تاريخية عبر مناطق السعودية في فترة التوحيد، وما تتميز به منذ ذلك الحين حتى اليوم من تنوع ثقافي وإنساني، وصولًا إلى إرساء أسس الدولة، بأسلوب يجمع بين المصداقية التاريخية والتشويق البصري.