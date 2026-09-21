بوربعة يعوّض بن طالب في تشكيلة الجزائر

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم المنتخب، الإثنين، انضمام عديل بوربعة، لاعب الوسط، إلى تشكيلة المنتخب الأول التي تستعدُّ لخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 بدلًا من نبيل بن طالب المصاب .

ولم يسبق للاعب لومان الفرنسي «21 عامًا» الانضمام إلى المنتخب الأول من قبل، لكنَّه خاض مباراةً واحدةً مع منتخب تحت 23 عامًا أمام الكونغو الديمقراطية «1ـ0»، في 27 مارس الماضي. وقبل وصوله إلى فريقه الحالي، فبراير الماضي، كان ينشط مع بوفيه في الدرجة الثالثة.

وخلال الموسم الجاري، لعب بوربعة خمس مبارياتٍ في دوري الأولى، وسجل ثلاثة أهدافٍ، وصنع اثنين في المباريات الثلاث الأخيرة.

وأدَّى تألق اللاعب إلى ارتفاع قيمته السوقية من 300 ألف يورو إلى 500 ألفٍ، وفق التحديث الأخير لموقع «ترانسفير ماركت».

وكان بن طالب «31 عامًا» تعرَّض للإصابة مع ليل خلال الخسارة 1ـ2 أمام مضيفه نيس ضمن دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وتستضيف الجزائر منتخب زامبيا، 25 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة التاسعة، ثم تحلُّ ضيفةً على بوروندي بعدها بأربعة أيامٍ، وتلعب أمام النيجر تجريبيًّا، 6 أكتوبر المقبل.