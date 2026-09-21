مؤسسة «بادل» ترعى يد الخليج

وقّع نادي الخليج، الإثنين، عقد رعايةٍ مع مؤسسة نادي محور البادل الرياضي «بادل هب»، ترعى الأخيرة بموجبه الفريق الأول لكرة اليد خلال منافسات موسم الدوري السعودي 26- 2027.

وأعلن النادي، عبر مركزه الإعلامي، عن ارتباط الخطوة بتوجّه تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الشركاء الداعمين للفرق، بما يسهم في دعم مسيرتها وتحقيق قيمة مشتركة للطرفين.

ووقّع المهندس عبد العزيز السيهاتي، عضو مجلس الإدارة، على العقد من طرف الخليج، ووقّع هادي المشامع، مالك «بادل هب»، عن مؤسسته.

وانطلق الدوري السعودي لكرة اليد في 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة 10 فرق، في مقدمتها الخليج، حامل اللقب.