الشاطري مخاطبا جمهور «الأخضر»: احضروا مبكرًا.. وصافرات الاستهجان تربك الخصوم

طالب فهد الشاطري، رئيس مجلس جمهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، المشجعين بالحضور مبكرًا إلى ملعب «الإنماء»، الأربعاء، دعمًا لـ «الأخضر» أمام نظيره الكويتي، في أول أيام كأس الخليج «خليجي 27»، وتفاديًا للزحام على الطرق.

ولمدة 7 ساعات مساء الإثنين، وزّع المجلس تذاكر مجانية للمباراة على مشجعي المنتخب، داخل فندق «هوليداي إن بوابة جدة».

وشدد لـ «الرياضية» الشاطري، في تصريحاتٍ على هامش توزيع التذاكر، على أهمية الحضور المبكر للمدرجات، لتحفيز اللاعبين وتفادي الزحام، داعيًا إلى تشجيع المنتخب على مدى 90 دقيقة ومساعدته أثناء استقباله هجماتٍ من المنافسين عبر إطلاق صابرات الاستهجان التي يرى أنها تربك الخصم.

وأكد رئيس مجلس الجمهور أهمية الدعم الإعلامي والجماهيري لـ «الأخضر»، وتطلّع إلى احتفالٍ مزدوج مساء الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني الـ 96 وتحقيق النقاط الثلاث في أولى جولات البطولة.

ولفت الشاطري إلى إقبال المشجعين من مختلف الأعمار على التذاكر التي وفّرها المجلس، ملاحظًا حضور فئة العائلات كذلك إلى الفندق لاستلام التذاكر.

واحتفالًا باليوم الوطني، وفّرت إدارة الفندق للمشجعين منطقة تصوير، تحمل هوية هذه الذكرى، لالتقاط صور تذكارية فيها.