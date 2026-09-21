توخيل يستبعد 5 أمام بطل العالم

يتصدر ديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال، وكول بالمر صانع ألعاب تشيلسي، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد قائمة من خمسة لاعبين غادروا تشكيلة الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، لخوض لقاءات دوري الأمم الأوروبية، مع صدام ناري مرتقب ضد إسبانيا بطلة العالم السبت.

ويغيب عن قائمة «الأسود الثلاثة» أيضًا تينو ليفرامينتو مدافع نيوكاسل، وكوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد، بداعي الإصابة. ولتعويض هذه الغيابات، استَدعى توخيل جيمس جارنر من إيفرتون، ومورجان جيبس وايت من نوتنجهام فوريست. ويواجه الإنجليز «لا روخا» على ملعب ويمبلي، قبل رحلتهم للقاء المنتخب التشيكي في 29 سبتمبر.

ويلاقي رفاق هاري كاين المنتخب الكرواتي في 3 أكتوبر، قبل أن يختتموا مبارياتهم في النافذة الدولية على أرضهم ضد تشيكيا في السادس من الشهر نفسه.

وأكد الاتحاد الإنجليزي للعبة في تحديث الإثنين أن جارنر وجيبس وايت سيكونان جاهزين للالتحاق ببقية عناصر المنتخب الثلاثاء.

وبدأ مهاجم تشيلسي الذي أثار غيابه عن تشكيلة توخيل في كأس العالم 2026 الجدل، الموسم بقوة، بإحرازه أربعة أهداف لفريقه.

وقال توخيل الجمعة بعد إعلانه عن تشكيلة من 27 لاعبًا إنه من واجبه إشراك ماينو، حيث لم يلعب أي دقيقة في مونديال 2026 الذي أنهته إنجلترا في المركز الثالث.