بعد فقدان الكرة.. لاعبو يونايتد يتمشون 51% من الوقت

كشفت إحصاءات الأداء البدني حجم البداية المتعثرة لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم الموسم الجاري، بعدما وضعته في آخر المراكز لعدد من مؤشرات الجري الرئيسة، مما أثار مزيدًا من الانتقادات عقب تعادله 1ـ1 مع مضيفه فولهام الأحد.

وأفادت شبكة «سكاي سبورتس» الإثنين أن بيانات أعدتها شركة «جينيوس آي.كيو» أظهرت أن يونايتد يحتل المركز الـ 20 في الدوري من حيث المسافة المقطوعة عند الوتيرة العالية، والوقت المقضي بالوتيرة العالية، وإجمالي عدد الانطلاقات السريعة، والوقت الذي يقضيه اللاعبون في الجري السريع.

ويتصدر الجدول من حيث المسافة المقطوعة أرسنال وفولهام بإجمالي 590 كيلومترًا لكل منهما بمعدل 118.5 لكل مباراة. ورغم اعتلائه صدارة جدول الترتيب إلا مانشستر سيتي جاء في المركز الأخير من حيث المسافات المقطوعة بـ 449 كيلومترًا «103 لكل مباراة»، وهو معدل منخفض مقارنة بحامل اللقب «118.7 لكل مباراة».

لكن سبب تراجع سيتي في هذا المؤشر يعود إلى أسلوب لعبه القائم على الاستحواذ، وحالات النقص العددي في صفوفه مثل طرد فيل فودين في الدقيقة 23 في ديربي مانشستر.

وتزيد هذه الأرقام من المخاوف بشأن الحماس ومعدل العمل لدى الفريق، الذي عانى من صعوبة في اكتساب الزخم الموسم الجاري رغم الآمال الكبيرة بعودة قوية إلى «أولد ترافورد» بعد أن قاده مايكل كاريك إلى المركز الثالث الموسم الماضي.

وسلط جاري نيفيل، قائد يونايتد السابق، الضوء على ما وصفه بـ«الافتقار البائس تمامًا» للجهد من جانب يونايتد خلال فترة من الشوط الثاني يوم الأحد، أثناء تغطيته لمباراة فولهام عبر شبكة «سكاي».

وقال نيفيل: «أتابع مانشستر يونايتد منذ أن كنت في الخامسة من عمري، وهذه هي أسوأ 15 دقيقة رأيتها على الإطلاق. لم أرَ قط مثل هذا النقص في الجهد».

ورغم أن أرقام الجري وحدها لا تحدد النجاح، إذ إن متصدر الدوري مانشستر سيتي هو الفريق الوحيد الذي قطع يونايتد مسافة إجمالية أكبر منه الموسم الجاري وبلغت 559.3 كلم، فإن هذه الإحصاءات ترسم صورة قاتمة عن وضع الفريق.

فلا يقتصر الأمر على احتلال لاعبي كاريك المركز الأخير في الدوري في فئات الجري الأكثر صعوبة فحسب، بل إنهم يحتلون أيضًا المركز الـ 17 من حيث النسبة المئوية للوقت الذي يقضونه في المشي أثناء فقدانهم للكرة، وبلغت 51.13 في المئة، حيث يعتقد النقاد أن الفريق يبدو مفتقرًا للحدة، خاصة عندما لا يسيطر على الكرة.

وظهرت تساؤلات حول اللياقة البدنية خلال مباراة فولهام، إذ قطع يونايتد مسافة أقل من منافسه بنحو 6.6 كيلومتر.

وقال المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا، صاحب هدف يونايتد أمام فولهام: «في بداية الشوط الثاني، بذلوا جهدًا أكبر منا، ولا يمكننا قبول ذلك. نلعب دائمََا بشكل أفضل بعد استقبال هدف، ولا يمكن أن يكون الوضع هكذا».

ويتجه يونايتد إلى فترة التوقف الدولية التي تستمر ثلاثة أسابيع وهو يحتل المركز الـ 12، مما يمنح كاريك فرصة لمعالجة مشكلات فريقه الذي عانى من فرض أسلوبه لفترات متواصلة خلال الموسم، في وقت لا تزيد فيه أرقامه المتواضعة في الجري، وهي الأسوأ في الدوري، سوى الضغوط المتصاعدة عليه.