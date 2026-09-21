تشكيل «الأزرق» بعد مناورة الثلاثاء

أرجأ البرتغالي هيليو سوزا، مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم، اختيار التشكيل الأساسي الذي يواجه «الأخضر»، الأربعاء ضمن أولى جولات مرحلة المجموعات من كأس الخليج العربي، إلى ما بعد التدريب الأخير، مساء الثلاثاء، وفق ما أفادت مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وتدرَّب «الأزرق»، مساء الإثنين، على أحد الملاعب الفرعية داخل مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، مُواصِلًا الاستعداد للمباراة الأولى، المقرَّرة على ملعب «الإنماء».

وحسبما رصدت «الرياضية» ميدانيًّا، أظهر التدريب جاهزية جميع لاعبي القائمة الكويتية لمواجهة المنتخب السعودي. وحسبَ المصادر، يضع المدرب سوزا تشكيله بعد مناورةٍ فنيةٍ، تختتم التدريب الأخير.

ووصل البطل التاريخي لكأس الخليج، بعشرة ألقاب، إلى جدة الأربعاء، وخسِر من نظيره اليمني 1ـ2، السبت، في مباراةٍ تجريبيةٍ ضمن استعدادات الطرفين لـ «خليجي 27».

وتضم المجموعة الأولى من البطولة، التي تحتضنها جدة من 23 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، منتخبات السعودية والكويت والعراق وعمان، وتتنافس منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن في المجموعة الثانية.