وزير الرياضة يدعم «الأخضر»

حضر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، جانبًا من الحصة التدريبية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الإثنين في جدة، قبل نحو 48 ساعة من افتتاح كأس الخليج العربي «خليجي 27» ومواجهة المنتخب الكويتي ضمن باكورة جولات المجموعة الأولى، التي تضم أيضًا العراق وعمان.

وتدرّب المنتخب، على أحد الملاعب الرديفة لملعب «الإنماء» في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا للمباراة الأولى.

وصافح وزير الرياضة اللاعبين، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، في حضور بدر الرزيزاء، الرئيس الجديد للاتحاد السعودي.

وتحت قيادة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، يواصل «الأخضر» التحضير للبطولة الخليجية، في إطار معسكره، الذي انطلق الخميس في جدة.