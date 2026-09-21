تدريب «الأخضر».. استحواذ وهجوم وإنهاء أمام المرمى

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حصته التدريبية مساء الإثنين في جدة بتمرين الإنهاء أمام المرمى، مواصلًا الاستعداد لمواجهة نظيره الكويتي، الأربعاء على ملعب «الإنماء»، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وعلى أحد الملاعب الرديفة، في مدينة الملك عبد الله الرياضية، أدّى «الأخضر» تدريبَه، الذي بدأ بتمارين الإحماء، قبل الانتقال إلى تمارين الاستحواذ على الكرة، ثم تمارين تكتيكية هجومية. وفرض الجهاز الفني، بقيادة اليوناني جيورجيوس دونيس، تمارين الإنهاء على المرمى، في ختام خامس حصة تدريبية ضمن المعسكر الإعدادي قبل المشاركة الخليجية.

وحسب بيانٍ للاتحاد السعودي للعبة، يُتِّم المنتخب تحضيراته لمباراة الكويت مساء الثلاثاء على ملاعب التدريب في المدينة الرياضية، وسيُسمَح لوسائل الإعلام بحضور الدقائق الـ 15 الأولى من التدريب الأخير.

وتضم المجموعة الأولى من «خليجي 27» منتخبات السعودية والكويت وعمان والعراق، وتتنافس في الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.

وتحتضن جدة البطولة بين 23 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.