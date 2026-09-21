الإصابات توقف نشاط فونسيكا

ابتعد البرازيلي جواو فونسيكا عن ملاعب كرة المضرب لفترةٍ مؤقتةٍ من أجل التعافي بدنيًّا ونفسيًّا بعد معاناته خلال الموسم الجاري من سلسلةٍ من الإصابات.

وكتب فونسيكا «20 عامًا»، المصنَّف الـ 28 عالميًّا والموهبة الشابة الواعدة في رابطة محترفي التنس «أيه تي بي»، الإثنين، على حسابه في «إنستجرام»: «بذلت جهدًا كبيرًا للعودة والدفاع عن ألوان البرازيل في كأس ديفيز، لكنني ما زلت في حاجةٍ إلى مزيدٍ من الوقت».

وكان اللاعب غاب عن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بسبب آلامٍ في البطن، وعاد نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في فوز البرازيل على سويسرا «3ـ1» ضمن كأس ديفيز.

وفاز فونسيكا، الجمعة، على السويسري دومينيك ستريكر 4ـ6 و6ـ3 و6ـ2.

وقال ابن مدينة ريو دي جانيرو: «العام الجاري صعبٌ جدًّا بالنسبة إلي. أبعدتني إصاباتٌ عدة عن بطولاتٍ مهمةٍ، ومنعتني من اللعب بالطريقة التي كنت أتمناها».

وأضاف: «تحدَّثت مطوَّلًا مع فريقي، وتوصَّلنا إلى أن أفضل ما يمكن فعله حاليًّا هو الانتباه إلى كل الإشارات التحذيرية، ومنح جسدي وعقلي بعض الوقت للراحة، وعدم المشاركة في الدورات الآسيوية».

وبذلك، استبعد فونسيكا مشاركته في دورة طوكيو، المقرَّرة من 30 سبتمبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل، ودورة شنغهاي للماسترز، من 7 إلى 18 أكتوبر.

وكان البرازيلي عانى في بداية العام من مشكلاتٍ متكرِّرةٍ في الظهر، أدَّت إلى خروجه من الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة.

وعلى الرغم من الإصابات المتكررة إلا أن فونسيكا عاش لحظاتٍ لافتةً الموسم الجاري، أبرزها فوزه على الأسطورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثالث من بطولة رولان جاروس الفرنسية، التي بلغ فيها الدور ربع النهائي، كما وصل إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون.