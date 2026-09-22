بقيادة رونالدو.. نجوم روشن يبدؤون المهمة البرتغالية

خاض لاعبو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، الإثنين، حصة تدريبية خفيفة بقيادة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي بعد وصولهم إلى معسكرهم في مدينة لشبونة العاصمة، وذلك استعدادًا لمواجهة ضيفه الويلزي الخميس ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وأشرف المدرب السابق للنصر جورجي جيسوس، على حصته التدريبية الأولى التي كانت عبارة عن جلسات استشفاء، على يبدأ العمل الميداني الثلاثاء ويتخلله فترة مفتوحة لمدة 15 دقيقة لإجراء مقابلات إعلامية للاعبين.

وإلى جانب رونالدو، ضم جيسوس ثلاثة لاعبين آخرين من دوري روشن السعودي وهم روبن نيفيش من الهلال، وجواو فيليش من النصر وفرانشيسكو ترينكاو من الأهلي.

وبعد مباراة ويلز يحل المنتخب البرتغالي ضيفًا على النرويج منتخبها في 27 سبتمبر، ثم الدنمارك في الأول من أكتوبر. ويختتم مواجهاته باستقبال النرويج بعد ثلاثة أيام.

وكان المنتخب البرتغالي توج بطلًا للنسخة الأخيرة من دوري الأمم في يونيو 2025 بعد تغلبه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بعد التعادل 2ـ2. وسجل هدفي البرتغال نونو مينديز وكريستيانو رونالدو.