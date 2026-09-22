وزارة الرياضة.. «الاستقطاب».. و«الرابطة» تدعم الشباب بـ 378 مليونا

تجاوز إجمالي الدعم والإيرادات المرتبطة بوزارة الرياضة، وبرنامج الاستقطاب، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين التي استفاد منها الشباب خلال السنة المالية الماضية 378 مليون ريال، وفق البيان المالي المعتمد للنادي في الجمعية العمومية العادية، الذي حصلت «الرياضية» على نسخة منه.

وأظهر البيان تلقِّي النادي 150 مليونًا و940 ألف ريال تحت بند «الدعم الإضافي» من وزارة الرياضة، إلى جانب الدعم الثابت، وقدره 45 مليونًا، في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات برنامج الاستقطاب نحو 110 ملايين خلال السنة المالية المنتهية 30 يونيو الماضي. وكشف البيان كذلك عن تنازل رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن سلفة مستحقة، بلغت 73 مليونًا و400 ألف ريال، لترفع البنود الثلاثة حجم المبالغ التي انعكست على الوضع المالي للشباب إلى 378 مليونًا.

وحسبَ القوائم المالية للموسم الرياضي الماضي، سجل الشباب إجمالي إيرادات بلغ نحو 510.7 مليون ريال، مقابل مصروفات وصلت إلى نحو 529.1 مليون، لينهي السنة المالية بصافي خسارة قدره 18.4 مليون ريال. وتصدَّر الأمير عبد الرحمن بن تركي بن عبد العزيز الحضور في الجمعية العمومية العادية للنادي، وشارك في الاجتماع لضمان انعقاده، واكتمال النصاب القانوني بصفته صاحب أعلى عدد من الأصوات في الجمعية العمومية.