سامرفيل ورايندرز.. تجربة أولى خارج عباءة كومان

يتعيَّن على الهولندي كريسينسيو سامرفيل، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، ومواطنه تيجاني رايندرز، لاعب وسط القادسية، التكيُّف مع واقعٍ جديدٍ في منتخب بلادهما الأول غير الذي اعتادا عليه منذ بدء مسيرتهما الدولية.

وانضمَّ اللاعبان إلى معسكر المنتخب «البرتقالي» بعدما دخلا القائمة التي استدعاها المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وتولَّى تشافي المهمة خلفًا للمدرب الهولندي رونالد كومان الذي غادر منصبه إثر وداع «الطواحين» بطولة كأس العالم الأخيرة من دور الـ 32 على يدَي المنتخب المغربي بركلات الترجيح.

وكان كومان المدربَ الذي رافق بداياتهما الدولية، ومنحهما فرصة تمثيل المنتخب الهولندي، فيما يجدان الآن نفسيهما أمام تجربةٍ جديدةٍ مع تشافي.

وخاض رايندرز مباراته الدولية الأولى، 7 سبتمبر 2023، أمام اليونان ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024. يومها أدخله كومان بديلًا لزميله مارتن دي رون، لاعب الوسط، خلال الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها الهولنديون 3ـ0.

وفيما بعد، حافظ لاعب الوسط على حضوره ضمن خيارات مدرِّبه، رافعًا عدد مبارياته الدولية إلى 35، مع سبعة أهدافٍ، وأربع تمريراتٍ حاسمةٍ بقميص المنتخب.

بدوره، ظهر سامرفيل على الساحة الدولية بقرارٍ من كومان قبيل مونديال أمريكا الشمالية الأخير مباشرةً. وأشركه أساسيًّا في مباراةٍ تجريبيةٍ أمام الجزائر، سبقت البطولة بأيامٍ، وانتهت بخسارة المنتخب الأوروبي بهدفٍ نظيفٍ.

وأقنعت تلك المشاركة، وأخرى بعدها في مباراةٍ تجريبيةٍ أمام أوزبكستان كومان بالاعتماد على الجناح الشاب خلال كل مباراةٍ خاضها المنتخب الهولندي ضمن منافسات كأس العالم.

ولعب سامرفيل ست مبارياتٍ دولية، وسجَّل هدفين، وصنع ثلاثةً أخرى. وشهد المونديال أربعًا من تلك المساهمات التهديفية الخمس.

وبدأ سامرفيل ورايندرز، الإثنين، مرحلة التعرُّف على أفكار تشافي، بعدما أدَّيا التدريب الأول تحت قيادته، استعدادًا للظهور في دوري الأمم الأوروبية.

وتستهلُّ هولندا مشوارها في البطولة بملاقاة ألمانيا، الخميس المقبل، ثم تواجه صربيا مرتين، يتوسطهما لقاءٌ أمام اليونان.