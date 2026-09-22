«العرس الخليجي».. 12 دقيقة

حدَّدت اللجنة المحلية المُنظِّمة لبطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» نحو 12 دقيقةً بوصفها مدةً تقريبيةً لحفل افتتاح البطولة، الأربعاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة قبل انطلاق مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الكويتي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، وفق مصدر خاصّ بـ «الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة على برنامج حفل الافتتاح. وسيشهد ملعب الإنماء، الثلاثاء، إجراء البروفات النهائية لمختلف الفقرات في إطار التحضيرات الأخيرة قبل تدشين البطولة الخليجية التي تستضيفها جدة للمرة الأولى في تاريخها.

ويتضمَّن برنامج الحفل مجموعةً من الفقرات الفنية والاستعراضية، في مقدِّمتها أغنياتٌ وأهازيجُ مرتبطةٌ بالمناسبة، إلى جانب عروض متنوِّعة، فيما تُختَتم فقراته بالألعاب النارية قبل الانتقال إلى مراسم انطلاق المواجهة الافتتاحية بين الأخضر السعودي ونظيره الكويتي.

وتعمل اللجنة المحلية المُنظِّمة خلال البروفات الأخيرة على مراجعة تفاصيل الحفل، والتأكُّد من جاهزية الجوانب التشغيلية المرتبطة ببرنامج الافتتاح.

وتكتسب النسخة الـ 27 أهميةً خاصَّةً بالنسبة إلى جدة، إذ تُسجِّل المدينةُ الساحلية ظهورها الأوَّل بوصفها مضيفةً لكأس الخليج العربي، لتدخل بذلك قائمة المدن الخليجية التي احتضنت منافسات البطولة منذ انطلاقها.

وتشهد «خليجي 27» مشاركة ثمانية منتخبات، وُزِّعت على مجموعتَين، تضمُّ الأولى منتخبات السعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، والثانية منتخبات قطر، والإمارات، والبحرين، واليمن.