منتخبات «خليجي» بعد المونديال.. ماذا تغيّر؟

أجرت منتخبات السعودية والعراق وقطر تغييراتٍ على قوائمها المشاركة في كأس الخليج 27، مقارنةً بالأسماء التي حضرت معها في كأس العالم 2026، إذ شهدت القوائم دخول أسماءٍ جديدةٍ مقابل غياب أخرى بعد نحو ثلاثة أشهر من المشاركة المونديالية.

واستبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي ثمانية لاعبين كانوا ضمن قائمته في كأس العالم، يتقدمهم سالم الدوسري، قائد الأخضر، إلى جانب سعود عبد الحميد، أحمد الكسار، علي مجرشي، علي لاجامي، أيمن يحيى، صالح الشهري وخالد الغنام.

في المقابل، ضمَّت قائمة الأخضر الخليجية ثمانية أسماءٍ لم تحضر في القائمة المونديالية، وهم حامد الشنقيطي، محمد محزري، زكريا هوساوي، محمد القحطاني، صالح أبو الشامات، عبد الله السالم، ريان حامد وهمام الهمامي.

وسجل المنتخب العراقي التغيير الأكبر بين المنتخبات الثلاثة بعدما تبدَّل 12 اسمًا من قائمته التي شاركت في المونديال، فيما حافظ 14 لاعبًا على أماكنهم. وغاب عن قائمة «أسود الرافدين» فهد طالب، جلال حسن، حسين علي، مناف يونس، ريبين سولاقا، فرانس بطرس، كيفن يعقوب، إيمار شير، يوسف الأمين، ماركو فرج، علي يوسف ومهند علي.

وفي الجهة المقابلة، استعان الجهاز الفني العراقي بـ 12 لاعبًا جديدًا في قائمته الخليجية، ليصل حجم التغيير إلى نحو نصف القائمة التي خاض بها كأس العالم.

أمَّا المنتخب القطري، فيدخل هو الآخر البطولة الخليجية بقائمةٍ مختلفةٍ عن تلك التي شاركت في كأس العالم مع خروج تسعة لاعبين، ودخول العدد ذاته في استمرارٍ لعملية إعادة تشكيل القائمة بعد نهاية المشاركة العالمية.

ويغيب عن «العنابي» سلطان البريك، الهاشمي الحسين، عيسى لاي، لوكاس مينديز، محمد مونتاري، محمد مناعي، يوسف عبد الرزاق، محمد وعد وأحمد الجانحي، مقابل تسعة أسماء لم تكن موجودةً ضمن قائمته في المونديال.

وبلغ إجمالي التغييرات في قوائم المنتخبات الثلاثة 29 لاعبًا بواقع 12 للعراق، وتسعة لقطر، وثمانية للسعودية قبل دخولها منافسات «خليجي 27» في جدة.