أرنولد: رهاننا على الشباب.. والإصابة حرمتنا من الحمادي

أكد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، أهمية بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، مبينًا أنها فرصةٌ مهمةٌ للاعبين الشباب للظهور، وتحقيق اللقب، عشية مواجهة عُمان في افتتاح البطولة، الأربعاء.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحافي قبل اللقاء، الثلاثاء: «البطولة مهمةٌ للاعبين الشباب. هم لديهم مستقبلٌ مشرقٌ، وأعتقد أنهم يملكون المهارات الكبيرة، والفرصة أمامهم الآن ليلعبوا في هذه البطولة. لا يمكننا أن نبحث عن الماضي، وعلينا أن نفكر في البطولة الحالية، وطموحنا هو الحصول على اللقب فيها. البطولة مهمةٌ للكرة العراقية، وهذا يدلُّ على تطور الكرة لدينا».

وأضاف أرنولد: «نعمل على زيادة الجانب اللياقي، ولدينا لاعبون مصابون، ونسعى إلى تعويض غيابهم. اللاعبون الموجودون قادرون على تقديم مستوياتٍ كبيرةٍ في البطولة. نحن ركزنا في التدريبات الأخيرة على الجوانب البدنية، واللاعبون جاهزون باستثناء علي الحمادي الذي غادر البعثة، وكما قلت سنكون بالموعد، وسنحقق الانتصار».

من جانبه، أكد أيضًا أيمن حسين، مهاجم المنتخب العراقي، جاهزيتهم للبطولة، وعزمهم على تحقيق لقبها، وقال خلال المؤتمر ذاته: «نشكر السعودية على الاستضافة، ونبارك لهم باليوم الوطني. السعودية بلدنا الثاني. جماهيرنا تنتظر منا تقديم المزيد لتحقيق البطولات، وبإذن لله يتحقَّق ذلك بدعمها وتشجيعها. اللاعبون تغيَّروا، و50% منهم لاعبون شبان، ويملكون الموهبة، وهم جاهزون للبطولة، ولا بدَّ أن نُسعد الجمهور العراقي بتحقيق لقبها».