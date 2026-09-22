حجار يعود إلى تحدي «فورمولا 1»

يعود السائق الفرنسي إسحاق حجار للمشاركة مع فريقه ريد بول في سباقات «فورمولا 1»، الخميس المقبل، وتحديدًا في سباق جائزة أذربيجان الكبرى بعد غيابه عن الجولات الثلاث الماضية.

وكان حجار غاب عن سباقات هولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وحلَّ محله النيوزيلندي ليام لاوسون.

وجاء غياب الفرنسي، الذي سيحتفل بيوم ميلاده الـ 22 الإثنين، بسبب إصابةٍ في معصمه، تعرَّض لها خلال التدريبات في العطلة الصيفية.

وكتب الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «يسر فريق أوراكل ريد بول ريسينج الترحيب بعودة إسحاق نهاية الأسبوع الجاري. بعد تعافيه بنجاحٍ من إصابةٍ في المعصم، سيعود إسحاق للمشاركة في المنافسات على حلبة مدينة باكو، الخميس».

ويحتل حجار المركز الثامن في ترتيب السائقين برصيد 71 نقطةً.

ونجح في احتلال المركز الثالث في جائزة موناكو الكبرى، كما دخل ضمن المراكز الستة الأولى في سلسلةٍ من سبعة سباقاتٍ متتاليةٍ قبل إصابته.

ويخوض الفرنسي موسمه الثاني بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة سباقات «فورمولا 2» عام 2024.

وبعد موسمٍ أوَّلَ جيدٍ مع ريسينج بولز عام 2025، انضمَّ الموسم الجاري إلى ريد بول، ليزامل الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مراتٍ.

في المقابل، يسلك لاوسون الاتجاه المعاكس عائدًا إلى ريسينج بولز، الفريق الرديف لريد بول، نهاية الأسبوع الجاري.

وكان الياباني يوكي تسونودا حلَّ بدلًا من لاوسون خلال الجوائز الثلاث الكبرى. وحصد لاوسون 14 نقطةً في فترة مشاركته المؤقتة خلف مقود ريد بول باحتلاله المركز السابع في زاندفورت، والـ 14 في مونزا، والسادس في مدريد، بينما تمكَّن تسونودا من حصد نقطةٍ واحدةٍ أثناء قيادته سيارة ريسينج بولز.