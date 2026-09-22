السكتيوي: 3 معسكرات جهزتنا قبل «الخليج»

أوضح المغربي طارق السكتيوي، مدرب منتخب عُمان الأول لكرة القدم، أن لاعبيه جاهزون لخوض منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 27»، مؤكدًا أهمية المنافسة وقوتها، وتحضيرهم لها بثلاثة معسكراتٍ تدريبيةٍ قبل مواجهة العراق، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

وقال المدرب المغربي خلال المؤتمر الصحافي، الثلاثاء: «البطولة مجمعةٌ، والمنتخبات قويةٌ، ونسعى إلى تحقيق الانتصارات. تعاملنا يأتي بناءً على رؤيةٍ طويلة المدى، وجاهزون من كافة النواحي، الذهنية والبدنية، وحتى روح الفريق. كانت لدينا مهامُّ كبيرةٌ من أجل الوصول إلى الجاهزية التامة».

وأضاف السكتيوي: «لا بد أن نأخذ النتائج السابقة بعين الاعتبار، فالمنتخب العُماني له صولاتٌ وجولاتٌ في البطولات الماضية، ومع ذلك نحن الآن أمام حقبةٍ مختلفةٍ. لدينا عملية بناءٍ جديدة، لكنْ بصورةٍ ذكيةٍ، وكانت لدينا ثلاثة معسكراتٍ، ونملك الرغبة الكبيرة في إسعاد جماهيرنا، ونقول لهم إن عليهم الاعتزاز بمنتخبهم، وأن يأتوا من أجل دعمه في كل البطولات المقبلة».

وتابع: «خصمنا منتخب العراق غيَّر كثيرًا من اللاعبين الذين شاركوا في النسخة الأخيرة من كأس العالم، كما أن المنتخب العراقي في المجموعة الأقوى، وسنسعى إلى أن نكون حاضرين غدًا بشكلٍ جيدٍ، ونحقق الفوز».

من جانبه، شدَّد أحمد الرواحي، لاعب عُمان، على أهمية الدعم الجماهيري، مؤكدًا أنهم حضروا إلى جدة من أجل تحقيق اللقب، وقال: «أشكر السعوديين على حُسن التنظيم والاستقبال الرائع. الجمهور العُماني له نكهته في جميع البطولات، وسنسعى إلى أن نُسعدهم. أعرف جيدًا أن ثقتهم كبيرةٌ بنا من أجل تحقيق البطولة، لذا العامل الذهني مطلوبٌ عند كل اللاعبين. مدربنا طارق منذ تسلُّمه المهمة، وهو يعمل على التغيير، كما أن لدينا لاعبين من ذوي الخبرة، وبإذن لله نستفيد من كل ذلك».