«الأسياد».. الجعفري يهدي العرب الذهبية الثانية

أهدى محمد الجعفري، لاعب المنتخب الأردني للكاراتيه، العرب الميدالية الذهبية الثانية في دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 الجارية في ناجويا، الثلاثاء.

وفاز الجعفري في نهائي وزن ما دون 84 كيلوجرامًا على الإيراني علي أصغر آسيابري 9ـ1.

وهذه الميدالية الثالثة للأردن في الألعاب الجارية حاليًّا، وجميعها في مسابقات الكاراتيه بعد فضية جود الضروس، وبرونزية عبدالرحمن المصاطفة.

وارتفعت الغلة العربية في اليابان إلى 18 ميداليةً بواقع ذهبيتين، وست فضياتٍ، وعشر برونزياتٍ.

وانطلقت الألعاب الآسيوية، السبت، وتستمر أسبوعين، وتضم رياضيين يفوق عددهم المشاركين في الألعاب الأولمبية.

وقال الجعفري، البالغ 24 عامًا والملقَّب بـ «الإعصار»، لقناة «بي إن سبورتس»: «لم يأتِ هذا الانجاز بالسهل، بل هو نتاج جهدٍ منذ الألعاب الآسيوية السابقة، أي منذ أربعة أعوامٍ، وقد تمكَّنت من صنع التاريخ، وأنا راضٍ جدًّا عنه».

وأضاف: «دورة الألعاب الآسيوية، هي البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد الألعاب الأولمبية، والحمد لله تمكَّنت من كتابة اسمي بين أسماء مَن فازوا بالميداليات الذهبية».

وتحدَّث اللاعب عن إسهام والده، الحكم الدولي فائق الجعفري، في بناء مسيرته بالقول: «رافقني والدي في جميع خطواتي منذ البداية، وفي كل التفاصيل سواء الرياضية، أو الاجتماعية، أو الدراسية. هذه الميدالية هي تتويجٌ لجهده الذي بذله معي خلال كل تلك الأعوام».

ودوَّنت البحرين اسمها كذلك في سجل الميداليات بإحراز فضيتين في الفنون القتالية «أم أم آيه».

وأهدت البحرينية ديانا بوجوسيان بلادها الميدالية الأولى في النسخة الجارية عندما نالت فضية الفنون القتالية المختلطة الحديثة «أم أم آيه» لوزن ما دون من 54 كيلوجرامًا.

وخسرت بوجوسيان أمام التايلاندية كانجوتا فاتارابونسورن بنتيجة 0ـ3.

بدوره، نال البحريني محمد نبييف فضية الـ «أم أم آيه» التقليدية لوزن ما دون 77 كيلوجرامًا بخسارته أمام الكازاخستاني يركينجالي بوركوتالين 0ـ3.

وأحرز القطري عبد الله رشاد بابكر «22 عامًا» الميدالية البرونزية في الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن ما دون 84 كيلوجرامًا بفوزه على الفلسطيني عبد الله الخطيب 8ـ0.

وهذه الميدالية الثانية لقطر في النسخة الجارية من الألعاب بعد فضية عبد الرحمن عبد الحميد في كوميتيه ما دون 60 كيلوجرامًا.

وأحرز السوري فواز بني برونزية وزن ما دون 75 كيلوجرامًا بعد فوزه على ناظم نورلانوف من قيرغيزستان بنتيجة 18ـ8.

وكان الكويتي عبد الله شعبان أهدى العرب أول ذهبيةٍ في الألعاب بمسابقة الكاراتيه فئة كوميتيه لوزن ما دون 60 كيلوجرامًا.