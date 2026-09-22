العوض لـ «الرياضية»: انتظروني مع عبادي وأحلام

كشف الشاعر الغنائي خالد العوض عن تعاونٍ جديدٍ مع الفنان السعودي عبادي الجوهر بعد أغنية «فيني حنين».

وقال لـ «الرياضية» العوض: «تمنَّيت لو كنت حاضرًا في حفلة عبادي الجوهر الأخيرة في الخبر، لكنْ الظروف منعتني من ذلك، وكلماته عني في المسرح بعد أغنية فيني حنين أعدُّها تكريمًا خاصًّا بي».

وأضاف: «هناك عملٌ جديدٌ مع الفنان الكبير عبادي الجوهر قريبًا، إلى جانب أعمالٍ أخرى مع أحلام، ونايف البدر، وموضي الشمراني».

وكشف الشاعر السعودي، كذلك، عن انتهاء عملٍ غنائي مع الفنانة بلقيس من ألحان الراحل ناصر الصالح، «لكنَّ طرح العمل تأخر بعد وفاته».

وأكد العوض مشاركته في فعاليات اليوم الوطني السعودي كل عامٍ، مشيرًا إلى أنه قدَّم أغنيةً وطنية العام الماضي مع الفنان رابح صقر.