اللقب الخليجي الأول.. أسبقية كويتية والبحرين الأطول

لم تأتِ ألقاب كأس الخليج لجميع أبطالها بالطريقة ذاتها، فبينما احتاجت بعض المنتخبات إلى انتظار أعوامٍ طويلةٍ، ومشاركاتٍ عدة قبل اعتلاء منصة التتويج، دخل منتخب الكويت الأول لكرة القدم التاريخ من الباب الكبير بتتويجه بالنسخة الأولى من البطولة عام 1970 في البحرين، ليمرَّ على البطولة عددٌ من الأبطال قبل تنظيم النسخة الـ 27 منها في جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل.

أما ثاني الأبطال، فكان العراق، وجاء لقبه الأول سريعًا هو الآخر، إذ شارك للمرة الأولى في النسخة الرابعة عام 1976، وحصد الكأس خلال مشاركته الثانية فقط في 1979 على أرضه، ليكسر احتكار الكويت للبطولة.

في المقابل، انتظرت قطر حتى مشاركتها الـ 11 لتتوَّج للمرة الأولى باللقب عندما استضافت «خليجي 11» عام 1992 حيث دخلت قائمة الأبطال بعد أكثر من عقدين على انطلاقها.

أمَّا السعودية، فاحتاجت كذلك إلى 11 مشاركةً للوصول إلى لقبها الأول حينما تُوِّجت بـ «خليجي 12» عام 1994 في الإمارات.

وكان انتظار الإمارات طويلًا أيضًا فقد جاء لقبها الأول في «خليجي 18» عام 2007 على أرضها بعد 17 مشاركةً في البطولة، بينما احتاجت عُمان إلى 17 مشاركةً قبل أن تحقِّق أول ألقابها عندما تُوِّجت بطلةً لـ «خليجي 19» عام 2009 على أرضها.

وتُعدُّ البحرين صاحبة أحدث لقبٍ في سجل البطولة، وكان طريقها إلى الكأس الأطول بين جميع الأبطال، إذ انتظرت حتى مشاركتها الـ 23 لتحقِّق لقبها الأول في «خليجي 24» عام 2019 بعد عقودٍ من الحضور والمنافسة. في حين يعتبر المنتخب اليمني الوحيد بين المنتخبات الثمانية الذي لا يملك أي لقبٍ خلال 11 مشاركة.