دونيس: الجوير موهوب وغيابه مؤثر.. ومختار مختلف

وعد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن يلعبوا في بطولة «خليجي 27» بطريقةٍ تُسعد جماهير الأخضر، خلال المؤتمر الصحافي الذي جرى في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون في جدة، الثلاثاء.

وقال دونيس: «سعداء بمشاركتنا في بطولة كأس الخليج، ويجب علينا أن نُمثِّل السعودية أفضل تمثيلٍ، وبالطريقة التي نُسعد بها جماهيرنا».

وأضاف: «هناك أمورٌ نتميَّز بها. أنا أعرف اللاعبين بشكلٍ أفضل، وهم يعرفونني جيدًا، والوضع مختلفٌ ومغايرٌ لمشاركتنا الأخيرة في نهائيات كأس العالم 2026، إذ إن هدفنا في هذه البطولة تحقيق اللقب ولا شيء غيره».

وتطرَّق دونيس إلى استبعاد مصعب الجوير عن قائمة المنتخب السعودي، واستدعاء مختار علي بدلًا عنه بالقول: «ما حدث مع مصعب يعطي طاقةً سلبيةً. بالطبع لا يمكننا مقارنة مصعب مع مختار، فكلاهما يلعب بطريقةٍ مختلفةٍ. مصعب موهوبٌ، وغيابه مؤثِّرٌ، ومختار أيضًا يملك الإمكانات، وسيمنحنا الإضافة المطلوبة. أنا لست المدرب الذي يخاف، لكن علينا ألَّا نفقد صوابنا. لدينا جودةٌ في اللاعبين، والأهم أن نحافظ على الثقة».

وتابع: «معظم اللاعبين لدينا يملكون خبرةً طويلةً، ولديهم التناغم. الأربعاء ستبدأ الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، ويجب أن نُظهر كل ما لدينا في المواجهة أمام المنتخب الكويتي. لن يؤثر فينا الضغط خلال هذه البطولة، لكنْ من المهم أن نلعب بشكلٍ جيدٍ. نحن نملك لاعبين شبانًا، ولا بد أن يكون لديهم تواصلٌ مع بعضهم داخل الملعب».

واختتم دونيس حديثه قائلًا: «في البطولة هناك ثلاثة منتخباتٍ لعبت في نهائيات كأس العالم 2026، هي السعودية والعراق، وقطر، وهذا دليلٌ على قوتها».

بدوره، ذكر محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، أنهم سعداء بالتجمُّع الخليجي في جدة، مُرحِّبًا بالأشقاء الخليجيين في بلدهم، مؤكدًا أن البطولة تجمع إخوانًا، ويجب أن نفرح للبطل.

وأشار العويس إلى أن مواجهة المنتخبين السعودي والكويتي، الأربعاء، واحدةٌ من أكبر «الديربيات» في منطقة الخليج، «فالكل يعرف تاريخ الكويت، لكن نتمنَّى أن نحقق الفوز، ونحصد أول ثلاث نقاطٍ».

وقال: «نلعب أمام منتخبٍ يملك تاريخًا صلبًا في بطولات الخليج، ويعرف كيف يحضِّر نفسه، لكن الأربعاء ستشاهدون هوية الأخضر. نحن لدينا استحقاقان مهمان، هما كأس الخليج وكأس آسيا، ولا يوجد وقتٌ طويل بينهما».

وتطرَّق العويس إلى خوض المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالقول: «ملعب الجوهرة محبَّبٌ لنا، ونعد الجماهير بتحقيق الفوز في يوم مناسبةٍ كبيرةٍ، اليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله يكون ذلك بداية الانطلاقة».

وذكر العويس في ختام حديثه: «الأخضر غائبٌ عن تحقيق بطولة كأس الخليج منذ مدةٍ، وفي هذه البطولة هناك تحدٍّ، وديربيات كثيرة، وهذا الأمر يعدُّ حافزًا لنا، كما سنعمل على تجهيز أنفسنا لبطولة كأس آسيا، وبناء هويةٍ للمنتخب السعودي. الكرة السعودية ولَّادةٌ للنجوم، والتاريخ يشهد على ذلك، ونحن جاهزون لتحقيق لقب البطولة، وهذا الأمر لا يُشكِّل ضغطًا علينا. الأربعاء، هو اليوم الوطني السعودي، وهذا يخلق تحديًا لنا لتحقيق الفوز».