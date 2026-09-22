سوزا: الكويت والسعودية تاريخ كبير

وصف البرتغالي هيليو سوزا، مدرب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، مواجهة الأخضر السعودي بالصعبة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة «خليجي 27»، التي تلعب الأربعاء.

وقال سوزا، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون، صباح الثلاثاء، في جدة: «المنتخب السعودي قوي جدًّا، ولديه مشاركات كبيرة وتاريخ مميز، يلعب على أرضه وبين جماهيره، وبين المنتخبين تاريخ كبير، لكن نحن سنحاول أن نستفيد من بعض المميزات وأن نحصل على التفوّق في هذه المباراة».

وأضاف: «استعددنا بشكل مبكر لهذه البطولة، معسكرنا كان جيدًا، ومستعدون للمواجهة الافتتاحية، وهدفنا الفوز في المباراة والبطولة».

وتابع: «سنكون أكثر واقعية خلال مشاركتنا في هذه البطولة، لا نريد الضغط على اللاعبين في الفترة الجارية، لدينا ثلاثة منافسين أقوياء في المجموعة، لكن ستكون بدايتنا قوية ونسعى إلى الفوز دائمًا».

وأشار: «المنتخب الكويتي له تاريخ في هذه البطولة، لا بد أن نعود إلى المكان الذي يستحقه، وأن نعطي اللاعبين المساحة الكافية من الثقة، نسعى إلى تحديد الثغرات، كما هو معلوم أنَّ الوضع ليس سهلًا، يهمنا أن نظهر بشكل جيد، هناك طرق مختلفة، ندرك أنَّ المنتخب الكويتي مرَّ بمشكلات عديدة خلال الفترة الماضية، غاب طويلًا عن البطولات، لكن يجب أن نستعد بشكل جيد».

إلى ذلك، ذكر فهد الهاجري، لاعب المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، أنَّ مواجهة السعودية الأولى في البطولة صعبة، مشيرًا إلى أنَّ مواجهة الافتتاح دائمًا ما تكون صعبة.

وبيَّن: «الكويت لديه أرث كبير في بطولات كأس الخليج، وفي هذه النسخة سنبحث عن اللقب، نحن في النسخة الماضية تأهلنا ووصلنا إلى نصف النهائي وخسرنا أمام البحرين، لكن في هذه النسخة نملك مجموعة قوية تتمثل في وجود منتخبات السعودية والعراق وعمان، دائمًا مواجهات الافتتاح صعبة».

واختتم الهاجري حديثه قائلًا: «أشكر السعودية على الاستقبال الكبير، هم أهلنا وإخواننا، وهذا ليس غريبًا عليهم».