«الأسياد».. أخضر 21 يخسر ويواجه أوزبكستان

خسر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم أمام كوريا الجنوبية 0ـ2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دورة الألعاب الآسيوية 2026 التي تستضيفها مدينة ناجويا اليابانية.

وأنهى الأخضر شوط المباراة الأول بالتعادل دون أهدافٍ، وفي الثاني، تلقَّت شباكه هدفين في غضون دقيقتين، ليخسر المباراة، وسُجِّلا عبر شين مين هي في الدقيقة 67، وكيم جين «69».

وكان المنتخب السعودي ضَمِن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه في المباراة الأولى على قطر 2ـ0.

ويواجه الأخضر منتخب أوزبكستان، متصدر المجموعة الثالثة، الجمعة المقبل، بينما تلتقي كوريا الجنوبية منتخب فيتنام.