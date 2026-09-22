الإصابة تبعد فالفيردي عن الأوروجواي

تعرض الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، قائد فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، لإصابة التواء في الكاحل الأيسر، وفق ما أعلن النادي الملكي الثلاثاء، عقب التدخل الذي تعرض له من الكوري الجنوبي كانج إن لي، لاعب أتلتيكو مدريد، خلال ديربي العاصمة، الأحد، الذي انتهى بفوز «روخيبلانكوس» 2ـ1.

وبحسب الصحافة الإسبانية، من المتوقع أن يغيب لاعب الوسط الأوروجوياني لعدة أسابيع، ما يعني غيابه عن التجمع المقبل لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض ثلاث مباريات تجريبية في اليابان وكوريا الجنوبية والهند.

وكان نادي العاصمة وصف إصابة قائده، عقب الخسارة أمام أتلتيكو، بأنها «صدمة قوية» على مستوى الكاحل، في إشارة إلى خطورة تدخل اللاعب الكوري الجنوبي الذي اعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، أنه كان يستحق البطاقة الحمراء.

ومنذ ذلك الحين، تتكرر لقطات الإعادة البطيئة للتدخل على شاشات القنوات التلفزيونية الإسبانية، وسط جدل واسع حول أداء طاقم التحكيم والقرار المتخذ خلال المباراة.

ولم تُدرج لجنة الحكام الفنية «سي تي أيه»، التي تنشر أحيانًا تسجيلات للمحادثات بين حكم الساحة وحكام فيديو والحكم المساعد، بهدف توضيح بعض القرارات المثيرة للجدل، هذه الواقعة ضمن مجموعة المقاطع التي نشرتها عن مباريات نهاية الأسبوع.