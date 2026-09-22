جراحة تبعد مواني عن يوفنتوس

خضع الفرنسي كولو مواني، لاعب فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم، لعمليةٍ جراحيةٍ في إصبع يده بعد تعرُّضه لكسرٍ خلال المباراة أمام أتالانتا ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، الأحد الماضي، وفق ما أعلنه حساب النادي، الثلاثاء.

وذكر النادي، الملقَّب بـ «السيدة العجوز» في بيانٍ: «خلال الشوط الأول من مباراة الأحد أمام أتالانتا تعرَّض كولو مواني لإصابةٍ في الخنصر باليد اليمنى».

وأضاف: «أظهرت الفحوصات الطبية إصابته بكسرٍ في السلامية القريبة، ما استدعى تدخُّلًا جراحيًّا. أُجريت له العملية، بعد ظهر الإثنين، في مركز جي الطبي، وتكللت بالنجاح، وسيكون اللاعب متاحًا عند استئناف المنافسات».

ولم يتمكَّن كولو مواني، البالغ 27 عامًا، من هز الشباك خلال الجولات الخمس الأولى من الدوري الإيطالي، لكنَّه لعب دورًا حاسمًا في فوز يوفنتوس على أتالانتا 2ـ0.

وكان المهاجم انضم إلى يوفنتوس الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان مقابل 41 مليون يورو بعد تركه انطباعًا إيجابيًّا خلال فترة إعارته إلى النادي حيث سجل ثمانية أهدافٍ في 16 مباراةً بالدوري الإيطالي في ستة أشهرٍ من موسم 2024ـ2025.

وفي وقتٍ سابقٍ، انتقده مدربه لوتشانو سباليتي بسبب افتقاره إلى الفاعلية عقب الجولة الأولى، لكنَّه أكد بعد ذلك ثقته الكاملة به على الرغم من عدم تسجيله أي هدفٍ حتى الآن.

وخاض كولو مواني، الذي يملك 32 مباراةً دوليةً وتسعة أهدافٍ مع منتخب فرنسا، آخر مباراةٍ له بقميص «الديوك» مارس 2026.

وبعد استئناف الدوري، سيستضيف يوفنتوس، صاحب المركز السابع بفارق ثلاث نقاطٍ عن الصدارة، كالياري، 11 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة السادسة.