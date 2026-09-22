مسابقات «خليجي27».. إقرار الاجتماعات اليومية ومناقشة التقارير

أقرت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم آلية المتابعة اليومية والاجتماعات الصباحية، لمراجعة تقارير المباريات ومناقشة الملاحظات التنظيمية والتشغيلية، واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها وفق اللوائح في بطولة كأس «خليجي 27»، خلال الاجتماع الذي عقد ظهر الثلاثاء في مدينة جدة.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور خالد المقرن، على هامش الاستعدادات النهائية لانطلاق بطولة «خليجي 27» بمشاركة محمد هزام الظاهري، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء أحمد الحرمي، قتيبة الغيلاني، راشد الزعبي، محمد عبيد، أيمن الحسيني، وحسام السنباني، إلى جانب حمد المناعي، مدير إدارة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ومحمد الخميسي، مقرر اللجنة، مناقشة الملفات التنظيمية المرتبطة بإدارة المنافسات وسير المباريات، إلى جانب استكمال الترتيبات الخاصة بجداول تدريبات المنتخبات المشاركة ومواعيد استخدامها للملاعب التدريبية المعتمدة، بما يضمن تنظيم البرامج الفنية للمنتخبات وفق الجدول المعتمد للبطولة.

وأصدرت لجنة المسابقات التعيينات الخاصة بمراقبي المباريات منذ اليوم الافتتاحي للبطولة حتى الدور نصف النهائي، في إطار مسؤولياتها المتعلقة بمتابعة سير المنافسات وتطبيق اللوائح والإجراءات التنظيمية المعتمدة.