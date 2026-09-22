«الأسياد».. الفالح يتأهل إلى نصف نهائي الرياضات الإلكترونية

تأهل نايف الفالح، لاعب فريق السعودية للرياضات الإلكترونية، إلى نصف نهائي مسابقة لعبة «جران توريزمو 7» ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 «ناجويا 2026» ، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد.

ويخوض الفالح النهائي، عند الـ 09:00 من صباح الأربعاء، بعد أن تأهل لهذه الدور بزمن قدره 2.11.784 حاصلًا على المركز الثاني.

وسيحضر النهائي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

في حين، طار الثنائي أمجد القرني وعبد العزيز الجهني إلى ربع نهائي مسابقة «إي فوتبول»، الذي يُجرى في التوقيت ذاته الأربعاء.

وجاء تأهل القرني والجهني إلى هذا الدور بعد تغلبهما في دور المجموعات على قطر وكوريا الجنوبية بثنائيةٍ نظيفةٍ، مقابل خسارتهم من إيران بالنتيجة ذاتها.

ويحضر بدر العمير في مسابقة «كينج أوف فايتر 15»، وأسامة الحجيلي في «ستريت فايتر 6»، وشامان الزعاقي في «تيكن 8»، وتنطلق المسابقة عند الـ 01:00 من ظهر الأربعاء.