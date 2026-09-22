تغريم يوفنتوس بسبب سلوك جماهيره

فرضت رابطة الدوري الإيطالي، الثلاثاء، غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو على فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم، بسبب سلوك عدد من جماهيره التي لم تلتزم، الأحد، بدقيقة الصمت تكريمًا لساندرو ماتسولا، أسطورة كرة القدم الإيطالية.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان له: «عوقب يوفنتوس بغرامة قدرها 10 آلاف يورو، بعدما أظهر عدد قليل من جماهيره الموجودة في المدرج الجنوبي، في الطابق الأول، عدم احترام واضح لدقيقة الصمت التي قرَّرها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم».

وأوضح الاتحاد أنَّ العقوبة «خففت» نظرًا لـ«الموقف الرسمي السريع الذي اتخذه النادي إزاء هذا السلوك المؤسف، فضلًا عن تبرؤ بقية الجماهير الحاضرة في الملعب منه».

وكان يوفنتوس مهددًا بغرامة تصل إلى 50 ألف يورو أو حتى بخوض مباراة من دون حضور جماهيري.

وقبل انطلاق جميع مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي، خلال نهاية الأسبوع الماضي، وقف اللاعبون والجماهير دقيقة صمت تكريمًا لماتسولا، نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي السابق الذي توفي السبت عن عمر 83 عامًا.

وقبل انطلاق مباراة يوفنتوس أمام أتالانتا على ملعب «أليانتس ستاديوم»، أدار جزء من جماهير «السيدة العجوز» ظهورهم إلى أرض الملعب ورددوا هتافات خلال دقيقة الصمت المخصصة لتكريم ماتسولا، الذي قضى كامل مسيرته الكروية مع إنتر ميلان، الغريم التقليدي، الذي يحمل تجاهه مشجعو يوفنتوس المتشددون عداءً تاريخيًّا.

وقبل نهاية المباراة، كان يوفنتوس قد أصدر بيانًا أعرب فيه عن استنكاره لسلوك هؤلاء المشجعين.

وكتب النادي الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم الإيطالية: «لا توجد أي منافسة يمكن أن تبرر عدم الاحترام خلال دقيقة صمت. إنَّ تكريم ذكرى الراحلين والتوحد في استذكارهم خلال لحظات التكريم يمثل مسؤولية مشتركة تتجاوز الانتماءات والألوان».