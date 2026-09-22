الأربعاء.. الأخضر يدشن مشاركته في المبارزة والملاكمة والإسكواش

يفتتح فريق السعودية للمبارزة، عند الـ 11:30 من صباح الأربعاء، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الـ 20 «ناجويا 2026» التي تحتضنها صالة «سكاي إكسبو» في مدينة ناجويا اليابانية.

ويُمثِّل الأخضر اللاعبان عادل المطيري، وفياض العبيد في منافسات فردي السايبر، التي تنطلق بدور المجموعات، وتُختَتم بالنهائي عند الـ 06:00 مساءً.

وفي لعبة الملاكمة، يُدشِّن زياد مجرشي، لاعب فريق السعودية في اللعبة، مشاركته بالدورة الآسيوية، الـ 12:00 من ظهر الأربعاء، بمواجهة لاعبٍ من هونج كونج ضمن منافسات دور الـ 32 لوزن 60 كيلوجرامًا.

وفي لعبة الإسكواش، يُسجِّل محمد آل نصفان الظهور التاريخي الثاني لرياضة الإسكواش السعودية في دورات الألعاب الآسيوية بعد المشاركة في نسخة جوانزو الصينية 2010.

ويلاقي آل نصفان، الذي يُعدُّ أصغر لاعبٍ في المسابقة «18 عامًا»، الصيني بينج لين تشو ضمن دور الـ 32 في لقاء خروج المغلوب، عند الـ 03:00 عصرًا.