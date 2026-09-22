أرسنال يمدد عقد أرتيتا

توصَّل نادي أرسنال الإنجليزي إلى اتفاقٍ مع الإسباني ميكيل أرتيتا على تمديد عقده مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، حسبَ هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وكان من المقرَّر أن ينتهي عقد أرتيتا بنهاية الموسم الجاري، وكانت المفاوضات حول تمديده وتحسين بنوده جاريةً منذ أشهر.

وذكر جوش كرونكي، الرئيس المشارك في أرسنال، مايو الماضي، أن تأمين مستقبل أرتيتا يمثِّل أولويةً للنادي بعد أن قاد الفريق اللندني إلى الفوز بلقبه الأول في الدوري منذ 22 عامًا، الموسم الماضي.

وأحدث الإسباني «44 عامًا» تغييرًا جذريًّا في أرسنال منذ توليه المسؤولية في 2019، إذ أنهى انتظار النادي الطويل للفوز بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثاني ثلاث مراتٍ متتالية.

وبدأ أرسنال حملة الدفاع عن لقبه بقوة حيث فاز في أول أربع مبارياتٍ بالدوري قبل أن يخسر 0ـ3 من برايتون، السبت.