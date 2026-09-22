الأربعاء.. اجتماع الغنام ورازوفيتش يرتب التعاون

يعقد بدر الغنام، رئيس نادي التعاون، اجتماعًا مع الصربي فوك رازوفيتش، المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الأربعاء، لمناقشة متطلباته الفنية وبرنامج الإعداد المقرَّر خلال فترة التوقف الجارية، حسبما أبانت لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

ووصل رازوفيتش، عصر الثلاثاء، إلى مدينة بريدة عبر مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي، قادمًا من الشارقة الإماراتية على متن رحلة تابعة لـ «طيران العربية»، تمهيدًا لتسلم مهمته الفنية مع الفريق القصيمي.

ووفق المصادر، يجري المدرب، عقب اجتماعه بالغنام، جولة تفقدية داخل النادي، يتعرف خلالها على الملاعب والمرافق والإمكانات المتاحة، قبل مباشرة مهامه الميدانية مع الفريق.

وكشفت المصادر عن وصول الصربي بمفرده، وسط ترجيحات بطلبه ضم مساعد إضافي إلى الجهاز الفني، مع استمرار بقية المعاونين دون تغيير.

وأعلن التعاون، الإثنين، تعاقده مع رازوفيتش خلفًا لمواطنه زاركو لازيتيتيش، الذي أقالته الإدارة لضعف النتائج، مكتفية بالثلاثة أشهر التي قضاها على رأس الجهاز الفني للفريق.