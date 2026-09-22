صافرة برتغالية تضبط قمة الأخضر والكويت

عيَّنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم طاقمين أحدهما برتغالي والآخر إماراتي لمواجهتي اليوم الافتتاحي لبطولة كأس الخليج «27»، الأربعاء، في جدة، حسبما كشف عنه اتحاد اللعبة عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام نظيره الكويتي عند الـ09:00 مساءً على ملعب الإنماء، ضمن منافسات المجموعة الأولى، إلى طاقم برتغالي بقيادة جواو بينيرو، ويعاونه مواطناه بيدرو ريبيرو ولوسيانو مايا، فيما يتولى القطري محمد أحمد الشمري مهمة الحكم الرابع.

ويضم طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كلًا من الصيني فو مينج، والمغربي حمزة الفارق، بينما يتولى البحريني علي السماهيجي مهمة مقيّم الحكام.

وفي المباراة الثانية، التي تجمع المنتخب العراقي ونظيره العماني في المجموعة ذاتها، المقررة عند الـ 05:30 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، كلَّفت لجنة الحكام طاقمًا إماراتيًّا بقيادة مواجهة العراق وعمان.

ويتكوَّن الطاقم الإماراتي من عمر العلي حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه محمد الحمادي وجاسم العلي، فيما يتولى البحريني عمار محفوظ مهمة الحكم الرابع.

كما يضم طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الإماراتي محمد عبيد والقطري مشاري الشمري، فيما يتولى السعودي عبد الرحمن العمري مهمة مقيّم الحكام.

ويشارك في «خليجي 27» طاقم تحكيمي من المغرب في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد الخليجي لكرة القدم ونظيره الإفريقي «كاف»، إلى جانب حكام من الأردن والصين وهولندا والبرتغال.

وكان حكام البطولة خضعوا لمعسكر تحضيري في جدة تضمن محاضرات نظرية وتدريبات عملية وتمارين لياقة بدنية، إلى جانب تطبيقات متخصصة على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، بهدف توحيد المعايير الفنية وتعزيز التنسيق بين الحكام والحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو قبل انطلاق المنافسات التي تستمر حتى 6 أكتوبر المقبل.