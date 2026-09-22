الأمين يلتحق بـ«العنابي» في جدة

التحق همام الأمين، ظهير أيسر المنتخب القطري الأول لكرة القدم، ببعثة «العنابي» في جدة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج الـ27، حسبما كشف عنه الاتحاد المحلي، الثلاثاء.

وكتب الاتحاد القطري، في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «من إسبانيا إلى جدة.. همام الأمين ينضم إلى بعثة العنابي المشاركة في خليجي 27».

وتأخر الأمين عن مرافقة بعثة المنتخب القطري التي وصلت إلى جدة الجمعة، بسبب ارتباطه بالمشاركة مع فريقه بلد الوليد الإسباني، الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وانتقل همام الأمين، صاحب الـ27 عامًا، إلى بلد الوليد في أغسطس الماضي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادمًا من الدحيل.

ويعد همام الأمين من الركائز الأساسية في صفوف المنتخب القطري، إذ شارك معه في نهائيات كأس العالم 2026 التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب القطري تحت قيادة مدربه الإسباني جولين لوبيتيجي منافسات «خليجي 27» ضمن المجموعة الثانية، ويفتتح مشواره بمواجهة البحرين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وبعدها يلاقي نظيره اليمني، الأحد، على ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويختتم مرحلة المجموعات أمام الإمارات الأربعاء على الملعب ذاته.