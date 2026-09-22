حكم الأخضر والكويت.. محامٍ أثار الجدل في المونديال

يُدير حكم دولي أثار جدلًا واسعًا خلال منافسات كأس العالم الماضية مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الكويتي، الأربعاء، في اليوم الافتتاحي لبطولة «خليجي 27» التي تستضيفها جدة بين 23 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

وأعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الثلاثاء، أسماء الطواقم التحكيمية لمباراتي اليوم الافتتاحي، مُسنِدة لقاء الأخضر والكويت إلى البرتغالي جواو بينيرو، البالغ من العمر 38 عامًا.

ووصل بينيرو إلى أعلى درجات دوري بلاده 2015، ثم حصل على الشارة الدولية 2016، قبل ترقيته إلى فئة حكام النخبة في الاتحادين الأوروبي والدولي عام 2025، وفق صحيفة «أبولا» البرتغالية.

وبعيدًا عن التحكيم، يعمل بينيرو محاميًا، ويحمل شهادة في القانون. وحسب صحيفة «أوبزرفادور» البرتغالية، كان العمل في المحاماة هدفه الأساسي، بينما تعامل مع التحكيم في البداية بوصفه نشاطًا جانبيًا.

وأدار الحكم مباريات في بطولات كبرى، مثل دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم، فضلًا عن موقعة السوبر الأوروبي 13 أغسطس 2025 بين باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنام هوتسبير الإنجليزي، التي حسمها الأول بركلات الترجيح.

ومع اتساع حضوره في المباريات الكبرى، رافق اسم بينيرو جدل تحكيمي في أكثر من مناسبة. فخلال مواجهة بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، رفض احتساب ركلة جزاء للفريق البافاري نتيجة لمسة يد على البرتغالي جواو نيفيش، لاعب وسط الكتيبة الفرنسية.

وعقب المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1 وتأهل باريس، احتج مسؤولو بايرن بشدة على الحكم، وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي، في تصريح نقلته شبكة «سكاي» الألمانية: «من المفاجئ، على أقل تقدير، أن يتمكن حكم لديه 15 مباراة فقط في دوري أبطال أوروبا من إدارة مباراة كهذه. وربما يفسر ذلك بعض القرارات».

أيضًا، لاحقه الجدل خلال بطولة كأس العالم 2026 التي قاد فيها مباراتين ضمن دور المجموعات، إضافة إلى لقاء الأرجنتين وسويسرا لحساب ربع النهائي.

وشهد اللقاء الأخير واقعة تحكيمية أثارت اعتراض السويسريين، بدأت بحصول لياندرو باريديس، لاعب وسط الأرجنتين، على بطاقة صفراء عقب احتكاك مع بريل إمبولو، مهاجم المنتخب الأوروبي، قبل تدخل تقنية «VAR» لتصحيح هوية اللاعب المُخالف، وإبلاغ بينيرو بعدم ارتكاب لاعب «التانجو» مخالفة، ليُلغى إنذار باريديس ويمنحه إلى منافسه إمبولو بداعي التمثيل. ولأن إمبولو كان يحمل بطاقة صفراء سابقة، طرده الحكم خارج الملعب بالإنذار الثاني في الدقيقة 72 وقتما كان التعادل 1ـ1 سائدًا، ثمّ امتدت المباراة إلى وقتين إضافيين سجلت خلالهما الأرجنتين هدفين وانتصرت 3ـ1 وتأهلت إلى نصف النهائي.

واعترض مراد ياكين، مدرب سويسرا، بشدة على القرار، مؤكدًا أن المخالفة، حتى لو كانت غير موجودة، لا تستوجب منح البطاقة الصفراء من الأساس لباريديس، لكن تدخل تقنية «VAR» بعد إشهار الحكم الإنذار أسفر عن طرد إمبولو، بموجب قاعدة تصحيح هوية اللاعب المخالف، التي استحدثت قبل كأس العالم.

وقال المدرب عقب المباراة، وفقًا لـ «رويترز»: «لم يكن هناك بالتأكيد أي سبب لمنح بطاقة صفراء». ووصف القاعدة التي استند إليها القرار بأنها «غير مقبولة»، مضيفًا: «لقد دمرت مباراتنا. علينا قبول ذلك، لكن من المؤلم أن نخسر بهذه الطريقة».

ولاحقًا أصدر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» توضيحًا أكد فيه خطأ طرد إمبولو، موضحًا في الوقت ذاته أن تقنية الفيديو يمكنها فقط التدخل لتصحيح هوية اللاعب الذي حصل على البطاقة، لكنها لا تستطيع مراجعة المخالفة نفسها.

وطبقًا لموقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني، سبق للحكم ضبط ثماني مباريات في دوري روشن السعودي، آخرها بين الشباب والاتحاد 20 مايو الماضي، كما أدار لقاءً ضمن بطولة كأس الملك جمع القادسية والحزم لحساب دور الـ 16 من النسخة السابقة.