ببندقية ضغط الهواء.. الصين تكسر الرقم العالمي

حصل البطل ‌الأولمبي شينج لياهو على ميداليته الذهبية الثالثة في دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها اليابان، جنبًا إلى جنب مع مواطنته وانج زيفي في مسابقة الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار للفرق المختلطة، وسجلا معًا، الثلاثاء، رقمًا قياسيًا عالميًا بلغ 507.1 نقطة.

وكان شينج، الحائز على ذهبيتين ‌في دورة ألعاب هانجتشو قبل ثلاثة أعوام، حصد بالفعل لقبين في منافسات الرماية، عبر بندقية ضغط الهواء من مسافة 10 أمتار لفئتي الفردي وفرق الرجال.

وبذلك، يكون شينج، البالغ 19 عامًا، قد ضمن ذهبية المختلط إلى ذهبيتي الفردي والفرق في المسابقة ذاتها للرجال، محققًا الرقم القياسي في الأخيرة.

وقال شينج الفائز بذهبية أولمبياد باريس 2024، عقب نهاية المسابقة: «لم أتوقع أن أسدد بهذه الجودة. كانت النتيجة أعلى بكثير مما أحصل عليه عادةً في التدريب، لذلك أعتقد أنني كنت محظوظًا بعض الشيء».

وتصدر اللاعبان، البالغان 19 عامًا، التصفيات بـ 638.9 نقطة، محسّنين الرقم القياسي العالمي السابق بـ 2.0 نقطة للتأهل إلى النهائي في المركز الأول.

وسيطر شينج ووانج على مجريات المنافسة منذ المرحلة الأولى من النهائي. وفي مرحلة الإقصاء، حافظًا على صدارتهما برصيد 379.5 نقطة، متقدمين بفارق 1.3 نقطة عن اليابان، بينما أصبح المنتخب الهندي أول فريق يُقصى.

وفي سلسلة الضربات الثلاث التالية، سجل شينج وزيفي معًا 64.1 نقطة لتوسيع تقدمهما إلى 3.5 نقطة، مع خروج اليابان في المركز الثالث.

وحسمت الصين المنافسة في الجولة الأخيرة المكونة من ثلاث ضربات، محققةً 507.1 نقطة لتفوز بالميدالية الذهبية، متقدمةً بفارق 4.2 نقطة عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني.

وقد حسّن هذا الرصيد الرقم القياسي العالمي السابق بمقدار 0.4 نقطة، بينما حصدت اليابان البرونزية برصيد 439.7 نقطة.

وتراجعت وانج لفترة وجيزة إلى 9.4 و9.9 خلال النهائي، لكنها سرعان ما استعادت إيقاعها للمساعدة في تأمين الميدالية الذهبية. وقالت: «قد تحدث الأخطاء في المباراة. وحاولت فقط إعادة التركيز، والعودة إلى إيقاعي الطبيعي، والتسديد بالمستوى الذي أتدرب به».