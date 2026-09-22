سيدات الهند يتوّجن بذهب الكريكيت

أحرزت الهند أول ميدالية ذهبية لها في النسخة الـ 20 من دورة الألعاب الآسيوية في اليابان، عندما قادت سمريتي ماندانا فريق السيدات للقب الكريكيت على حساب سريلانكا بفارق 147 نقطة.

وقالت ماندانا، التي سجَّلت 79 ركضة، في تصريحات صحافية عقب اللقاء: «من الجيد الفوز بأول ميدالية ذهبية للهند». وأضافت: «إنه شعورٌ رائع. شاهدنا رياضيين آخرين يحرزون الذهبية على شاشة التلفزيون».

وأحرزت باكستان البرونزية بعد أن فازت على بنجلاديش.

وتنطلق منافسات الرجال في الكريكيت الخميس، والهند مرشحة للفوز باللقب أيضًا. لكن الفريق كاد أن يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام اليابان، في مواجهة تأثرت بالأمطار.