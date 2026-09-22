كوجيما يخطف ذهبية 400 م سباحة متنوعة

عززت الصين هيمنتها على السباحة، وواصلت الابتعاد في صدارة جدول ميداليات الألعاب الآسيوية، أمام اليابان المضيفة، بإحرازها 15 ميدالية ذهبية من أصل 20 مع حلول اليوم الثالث من منافسات دورة «آيتشي ـ ناجويا».

لكن الصين لم تفرض سيطرتها الكاملة خلال الأمسية، إذ فاز الياباني يوميكي كوجيما «17 عامًا» بسباق 400 متر متنوعة بزمن قياسي للألعاب الآسيوية بلغ 4:07.02 دقائق، محققًا ثنائية يابانية.

وبات المراهق، الذي تابعه البطل الأولمبي ليون مارشان، يضع النجم الفرنسي في مرمى أهدافه قبل أولمبياد لوس أنجليس 2028.

وقال كوجيما: «في الوقت الحالي، مارشان الهدف الأكبر الذي أسعى إليه.. أريد أن أواصل الاقتراب منه، حتى ولو كان ذلك خطوة بخطوة، وأن أتفوق عليه في النهاية».

وتتصدر الصين جدول الميداليات العام بـ 31 ذهبية، تليها اليابان بـ 11 ذهبية، وتقاسمت كوريا الجنوبية وكازاخستان المركز الثالث بست ذهبيات لكل منهما مع نهاية منافسات الثلاثاء.