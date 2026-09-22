سباحة الآسياد.. شووي تحطم قياسي 200 م ظَهرا

حصدت الصينية بنج شووي لقبًا آخر لبلادها في منافسات السباحة عبر سباق 200 متر ظَهرًا للسيدات، الثلاثاء، ضمن فعاليات اليوم الثالث لدورة الألعاب الآسيوية في ناجويا اليابانية.

وسجلت شووي رقمًا آسيويًا جديدًا بلغ دقيقتين و05.77 ثانية، متفوقة على الرقم القياسي السابق «دقيقتان و06.46 ثانية» الذي سجلته مواطنتها تشاو جينج.

وكما أحرزت الصينية مينجشيا صن الميدالية الفضية للسباق، فيما نالت اليابانية ريو شيراي البرونزية.

وعززت الصين هيمنتها على السباحة أمام اليابان، بإحرازها 15 ميدالية ذهبية من أصل 20 مع حلول اليوم الثالث من منافسات دورة «آيتشي ـ ناجويا».