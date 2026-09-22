كأس الخليج.. 10 ألقاب تمنح الكويت الصدارة.. والبحرين بطلة بعد 49 عاما

تستضيف السعودية النسخة الـ 27 من بطولة كأس الخليج في كرة القدم، التي تُجرى في جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، بأمل الفوز باللقب للمرة الرابعة، ومشاركة العراق المركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجًا.

وخلال الاستضافات الأربع الماضية، فازت السعودية باللقب عام 2002 على حساب قطر، بينما خسرته المرة الأولى في 1972 أمام الكويت، وفازت بالمركز الثالث عام 1988 خلف العراق والإمارات، وحلَّت وصيفة لقطر في 2014.

وتحمل الكويت الرقم القياسي في الفوز باللقب بعشرة مرات ابتداءً من نسخة البحرين الأولى عام 1970، فيما بقيت اليمن خارج السرب على الرغم من مشاركتها في 11 نسخةً بدءًا من 2003. كما أصبحت صاحبة أطول سلسلة تتويجاتٍ، وبلغت أربعةً في 1970 و1972 و1974، 1976، وتقترب منها السعودية «2002 و2003». وعلى الرغم من بدايتها القوية إلا أن لقبها الأخير كان عام 2010 في اليمن أي بعد 12 عامًا على آخر تتويجٍ.

وتنازلت الكويت عن احتكاره للبطولة أمام العراق عام 1979 عندما ردَّت اعتبارها لخسارتها أمامه في النسخة الرابعة «2ـ4». لكنهما معًا سيطرا على البطولة بعد ذلك حيث تبادلا الفوز باللقب منذ 1979 إلى أن كسرت قطر القاعدة في 1992 عندما وضعت اسمها في سجل الأبطال على حساب البحرين.

وجاءت السعودية وقطر في قائمة الأكثر تتويجًا بثلاثة ألقابٍ، وكان الصعود الأول لـ «الأخضر» عام 1994 بـ «خليجي 12» في الإمارات، ليعوض بذلك خسارته لقبَي 1972 و1974.

وبلقبَين، جاءت كلٌّ من الإمارات والبحرين وعُمان في المراكز التالية، علمًا أنها حملت لقب الوصيف أربع مراتٍ، ولا تتفوَّق عليها سوى السعودية «7».

وتملك البحرين أطول فترة انتظارٍ للتتويج باللقب بـ 49 عامًا، وكان ذلك في النسخة الـ 24 التي استضافتها قطر عام 2019 عندما تغلَّبت على السعودية 1ـ0.

أمَّا صاحب أطول فترة انتظارٍ بين لقبَين منفصلين، فهو العراق بـ 35 عامًا «1988ـ2023»، والأقل السعودية وعُمان بثمانية أعوام.