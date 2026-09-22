المطري: البداية القوية مفتاح اليمن في «خليجي 27»

يعتقد عبد الواسع المطري، قائد المنتخب اليمني الأول لكرة القدم، أن البداية الجيدة لمنتخب بلاده في كأس الخليج «خليجي 27» ستحدد ملامح مشواره في البطولة، مؤكدًا رغبته في مساعدة المنتخب على تخطي دور المجموعات للمرة الأولى.

ويستهل اليمن مشواره في البطولة التي تستضيفها جدة، بمواجهة نظيره الإماراتي الخميس، ضمن المجموعة الثانية، ‌التي تضم أيضًا قطر ‌بطلة آسيا في آخر ‌نسختين ⁠والبحرين «حاملة اللقب».

وقال ⁠المطري لـ«رويترز»: «نأمل أن نحقق بداية جيدة، وأن نكون على قدر التطلعات والطموحات، لأن النتيجة الإيجابية أمام الإمارات ستمنحنا المؤشر والدافع القوي لبقية مباريات البطولة».

وعلى مدار مشاركاته السابقة في البطولة، لم يتمكن منتخب اليمن من عبور ⁠دور المجموعات وحقق فوزًا واحدًا ‌فقط كان ‌في النسخة الماضية أمام البحرين، التي توجت لاحقًا باللقب.

ويأمل ‌المطري «32 عامًا» وأحد أكثر لاعبي اليمن ‌خبرة في أن يحالف التوفيق فريقه خلال البطولة التي تجرى في الفترة من 23 سبتمبر الحالي إلى السادس من أكتوبر المقبل.

وقال لاعب فريق ديالي العراقي: «أتمنى أن يحالف التوفيق هذا الجيل ⁠من اللاعبين ⁠ونواصل تحقيق النتائج المشرفة والتقدم للدور الثاني للمرة الأولى، ونسعى لمواصلة سلسلة الإنجازات بعدما تأهلنا لكأس آسيا للمرة الثانية وحققنا أول فوز في كأس الخليج».

ويلعب اليمن ضد قطر يوم 27 سبتمبر أيلول قبل ثلاثة أيام من مواجهة البحرين في ختام دور المجموعات.