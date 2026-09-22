النعيمة الأكثر قيادة.. و3 رفعوا كأس الخليج

تعاقب عددٌ من نجوم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على حمل شارة قيادة الأخضر خلال مشاركاته في كأس الخليج منذ النسخة الأولى عام 1970 وحتى «خليجي 26»، فيما انفرد صالح النعيمة بقيادة المنتخب في أربع نسخٍ متتاليةٍ.

وبدأت رحلة قادة الأخضر في البطولة مع سلطان مناحي في «خليجي 1»، ثم حمل عبد الرزاق أبو داود الشارة في النسخة الثانية، وناصر الجوهر في الثالثة والرابعة، وإبراهيم تحسين في الخامسة.

وسيطر النعيمة على شارة القيادة بحملها في أربع دوراتٍ متتاليةٍ بدءًا من «خليجي 6» وحتى «خليجي 9»، ليصبح الأكثر ظهورًا بوصفه قائدًا للأخضر في نسخ البطولة ضمن القائمة المرصودة.

وغاب المنتخب السعودي عن النسخة العاشرة التي نظَّمتها الكويت عام 1990 قبل أن يعود في «خليجي 11» بقيادة فؤاد أنور.

وشهدت النسخة الـ 12 في الإمارات عام 1994 أوَّلَ تتويجٍ سعودي باللقب الخليجي، وحمل فؤاد أنور شارة القيادة حينها قبل أن يواصل مهمته في «خليجي 13»، ثم انتقلت الشارة إلى يوسف الثنيان في النسخة الـ 14.

وفي «خليجي 15» حمل سامي الجابر شارة القيادة خلال تحقيق الأخضر لقبه الثاني، فيما قاد خميس العويران المنتخب إلى اللقب الثالث في «خليجي 16».

وتوالى بعد ذلك على قيادة المنتخب في البطولة محمد الدعيع في النسخة الـ 17، وحسين عبد الغني في الـ 18، وياسر القحطاني في الـ 19، ومحمد الشلهوب في الـ 20 قبل أن يعود القحطاني إلى قيادة الأخضر في النسخة الـ 21.

وحمل سعود كريري الشارة في «خليجي 22»، وعمر هوساوي في الـ 23، وسلمان الفرج في الـ 24، ورياض شراحيلي في الـ 25، فيما كان سالم الدوسري قائد الأخضر في «خليجي 26».