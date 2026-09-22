الصباح: مواجهة السعودية.. انطلاقة كويتية جديدة

تطلع أحمد اليوسف الصباح، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، إلى تقديم منتخب بلاده الأول بداية واعدة لجيله الجديد في مواجهة نظيره السعودي، الأربعاء، ضمن أولى جولات المجموعة الأولى من «خليجي 27» في جدة.

وفي تصريحات إعلامية، تحدث الصباح على هامش حضوره تدريب المنتخب الكويتي الثلاثاء عشية اللقاء، قائلًا: «مباراة افتتاحية مهمة بين منتخبين كبيرين، نتمنى التوفيق لهما، ونتطلع إلى مشاهدة مواجهة مثيرة وقوية، نبارك للفائز فيها».

ورفض توقع النتيجة بالقول: «لا يوجد توقع، لسنا قادمين إلى جدة لغرض المشاركة فقط، وهذه ليست مجرد زيارة. فهذا بلدنا، وجئنا إليه من أجل تحقيق نتيجة طيبة» منوهًا إلى مشاركة المنتخب الكويتي بقائمة أغلبها من العناصر الصاعدة.

وتابع: «الكل يعرف ما حدث في الكويت من مشكلات رياضية، ومرت عليها أزمات كثيرة، وتعرضت لثلاث فترات إيقاف، أثرت على مستقبل الرياضة الكويتية، وخاصة مشاركات العناصر السنية. وحاليًا نُعد فريقًا قويًا يبدأ مرحلة جديدة عبر هذه البطولة ومواجهة السعودية».

وأردف: «لا نخشى شيئًا، نلعب مباراة مع أشقائنا، والجماهير تلتقي مع إخوانها، وطالما نحن على أرض السعودية فلا نخشى شيئًا».

وحضر الصباح التدريب الختامي للكويت، وعقد قبله اجتماعًا لنحو 8 دقائق مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل تحقيق النتيجة المطلوبة.