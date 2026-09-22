أعدنَ سيناريو هانغتشو.. سيدات الصين يكسبن لقب «الطائرة»

أحرزت سيدات الصين، حاملة اللقب، الميدالية الذهبية في منافسات الكرة الطائرة للسيدات بدورة الألعاب الآسيوية الـ 20 في ناجويا للمرة العاشرة، بعد الفوز على اليابان 3ـ0 في النهائي.

وكان المنتخب أحرز ذهبية الكرة الطائرة في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو عام 2023 بعد تغلبه على اليابان بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتبادل المنتخبان النقاط في بداية الشوط الأول، قبل أن تتقدم الصين تدريجيًا وتحسمه بنتيجة 19-25. وحافظت الصين على تقدم ضئيل طوال الحصة الثانية قبل أن تحسمه 25ـ20 بعد عدة تبادلات طويلة للكرة.

وكثفت اليابان هجومها في بداية الشوط الثالث، لتتقدم 1ـ7، ما دفع الصين إلى طلب وقت مستقطع. ثم أعادت الصين تنظيم إيقاعها واستفادت من قوتها في الإرسال والصد لتتعادل 19ـ19. وبعد أربع حالات تعادل، حسمت الصين الشوط بنتيجة 25ـ23، لتحسم المباراة لصالحها.

وكانت الصين تغلبت على تايلاند 3ـ2 في الدور نصف النهائي الإثنين، لتثأر لخسارتها أمامها في نهائي بطولة آسيا الشهر الماضي، وتتأهل إلى مباراة الميدالية الذهبية أمام اليابان. وفي مباراة نصف النهائي الأخرى في اليوم نفسه، تغلبت اليابان على كوريا الجنوبية 3ـ0.