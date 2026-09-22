أسماء واعدة تنشد المستقبل في خليجي 27

أعلنت قوائم منتخبات النسخة 27 من كأس الخليج العربي، عن سقف مرتفع من النوايا التنافسية، بحضور كوكبة من الأسماء البارزة، التي تؤكد تطلعات المدربين نحو المنافسة على اللقب، إلا أن النمط التاريخي للبطولة يؤكد أنّها كانت أيضًا نافذة أطلّت منها المواهب الواعدة، ومن المتوقع أن تكون نسخة جدة نافذة انطلاق جديدة للأسماء الصاعدة.

فإلى جانب الرغبات الواضحة لاعتلاء المنصة، لجأ مدربو المنتخبات إلى تسمية لاعبين صاعدين، إلى جانب لاعبي الخبرة، سعيًا لضخ دماء جديدة، ومنح الفرص لعناصر واعدة قد تمنح المنتخبات عمقًا أكبر، في سياق التحضيرات لنهائيات كأس آسيا، التي تستضيفها السعودية بين شهريْ يناير وفبراير 2027.

ويعود يوسف نصراوي، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى قائمة المنتخب العراقي، بعد مباراة دولية وحيدة لعبها مع «أسود الرافديْن»، أمام أندورا تجريبيًا في مايو الماضي، قبل غيابه عن نهائيات كأس العالم.

ويُعد اللاعب الأصغر في القائمة العراقية أحد أبرز المواهب المرتقبة في «خليجي 27»، فقد وُلد في مدينة ميونيخ الألمانية عام 2007، وانضم إلى أكاديمية نادي بايرن ميونيخ عام 2015، ولعب أكثر من 70 مباراة مع فرق الفئات العمرية والفريق الثاني للعملاق البافاري بين 2023 وحتى ديسمبر 2025، قبل انتقاله في يناير الماضي إلى ريد النمساوي.

وأتمّ نصراوي ثلاث مساهمات تهديفية في خمس مباريات لعبها مع ريد في الدوري النمساوي بموسمه الحالي، ويشغل مركز صانع الألعاب، إلا أنّه يستطيع اللعب في أكثر من مركز في العمق وعلى الأطراف. واختار نصراوي تمثيل منتخب العراق في نافذة مايو الماضي، علمًا أنّه لعب سبع مباريات مع منتخبات الفئات العمرية الألمانية بين 2023 و2024.

والتحق عادل عباس، البالغ من العمر 18 عامًا، ببعثة المنتخب اليمني خلال الأيام الماضية، بعد انتقاله مطلع الموسم إلى نادي الشباب السعودي، وانضمامه إلى فريق تحت 18 عامًا، ويُعدّ من المواهب الصاعدة البارزة في الكرة اليمنية.

وشارك عباس مع منتخب بلاده في أربع مباريات في تصفيات كأس آسيا 2027، جميعها من على الدكة، إلا أنّه صنع هدف التقدم في المباراة الحاسمة أمام لبنان في الجولة الأخيرة، وبعد لحظات قليلة من دخوله بديلًا، ليضع بصمته على فوز منح المنتخب اليمني آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات البطولة.

ومن ناحيته، من المتوقع أن يعوّل المنتخب الكويتي في خط الوسط على جاسم المطر، إذ حصل لاعب القادسية، الذي أتمّ عامه الـ 20 في أبريل الماضي، على جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري الكويتي عن موسم 2024ـ2025.

وتدرّج المطر في منتخبات الفئات العمرية الكويتية، قبل أن يحصل على فرصة المشاركة الأولى مع المنتخب الأول عام 2025، بعدما استدعاه خوان أنطونيو بيتزي، المدرب السابق لـ «الأزرق»، في نافذة مارس من ذاك العام.

ويُعد تحسين جمشيد، الجناح البالغ من العمر 20 عامًا، أصغر اللاعبين في القائمة القطرية، ويعود إليها بعد غيابه عن القائمة المونديالية في الصيف الماضي، ولو أنّه شارك في التجريبيتين أمام إيرلندا والسلفادور تحضيرًا لكأس العالم.

وأخذ جمشيد خطواته الحقيقية الأولى في الموسم الماضي، عبر مشاركته في 14 مباراة بالدوري القطري، وأربع مباريات في دوري أبطال آسيا، قبل أن يشارك بجميع مباريات الدحيل دوريًا خلال الموسم الحالي، التي شهدت تسجيله هدفًا أمام الريان في الجولة الثالثة.

وتضمّ قائمة المنتخب السعودي لاعبًا وحيدًا لم يسبق له تمثيل الأخضر في أي مباراة دولية، وهو حامد الشنقيطي، حارس مرمى فريق الخلود، البالغ من العمر 21 عامًا، ما يجعله اللاعب الأصغر سنًا في قائمة المدرب جيورجيوس دونيس.

ولعب الشنقيطي جميع الدقائق الممكنة مع الخلود في دوري روشن بموسمه الحالي، أتمّ فيها 13 تصديًا، علمًا أنّه لعب أكثر من 20 مباراة مع منتخبات الفئات العمرية السعودية، وحصل على جائزة أفضل حارس في كأس آسيا تحت 20 عامًا، العام الماضي، التي شهدت وصول الأخضر إلى المباراة النهائية، وتأهله إلى كأس العالم للشباب.