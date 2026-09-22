ميرلو: «خليجي 27» فرصة اختبار قدرات الصحافيين

أكد الإيطالي جياني ميرلو، رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، أنّ الصحافيين الشباب يمثلون مستقبل الإعلام الرياضي، مشددًا على أهمية نقل الخبرات إليهم، والاستماع في الوقت ذاته إلى احتياجاتهم ورؤاهم الجديدة، في ظل التحولات المتسارعة، التي يشهدها القطاع الإعلامي.

جاء ذلك خلال مشاركته في البرنامج التدريبي الأول للصحافيين الرياضيين «الشبان والشابات» في صناعة المحتوى الرقمي، الذي ينظمه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية في جدة خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، تزامنًا مع منافسات ««خليجي 27».

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية أن بطولة خليجي «27» تمثل فرصة مهمة للصحافيين الشباب لاختبار قدراتهم وتطوير خبراتهم، مبينًا أنّ التدريب النظري داخل القاعات مهم، لكن التجربة الميدانية المباشرة تظل ضرورة أساسية في بناء مستقبلهم المهني.

وأضاف: «لا يوجد اختبار مهني أكثر فائدة وملاءمة من خوض مثل هذه التجربة».

وشدد ميرلو على أنّ تطور وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية لم يغيّر المبادئ الأساسية للصحافة، وفي مقدمتها الدقة والمصداقية، مشيرًا إلى أنّ تقديم المعلومة في بضعة أسطر أو عبر صورة ومقطع قصير يتطلب قاعدة ثقافية ومهنية أقوى من السابق.

وقال: «وسائل التواصل تتغير، لكن مبادئ نقل المعلومات بدقة والحفاظ على المصداقية تبقى كما هي»، مؤكدًا أنّ الاستثمار في الثقافة أصبح أكثر أهمية، لأنّ اختصار فكرة أو مفهوم في محتوى قصير يمثل تحديًا أكبر من تقديمه في مقال مطول.

وأشاد ميرلو بالتطور الذي تشهده الرياضة السعودية خلال الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أنّ المرحلة المقبلة تتطلب الاستثمار أيضًا في الثقافة المهنية المتخصصة للجيل الجديد من الصحافيين، بما يساعدهم على تقديم الرياضة بصورة تتناسب مع احتياجات الجمهور.