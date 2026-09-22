الحصة الثانية

خاض لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم ثاني حصصهم التدريبية، الثلاثاء، ضمن برنامج تحضيراتهم خلال فترة التوقف الحالية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي 27» (المركز الإعلامي ـ النصر)