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الحصة الثانية

2026.09.22 | 10:35 pm
خاض لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم ثاني حصصهم التدريبية، الثلاثاء، ضمن برنامج تحضيراتهم خلال فترة التوقف الحالية المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي 27» (المركز الإعلامي ـ النصر)
الحصة الثانية

الحصة الثانية

الحصة الثانية

الحصة الثانية

الحصة الثانية