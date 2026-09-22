زيدان يبدأ مهمة فرنسا.. والإنفلونزا تبعد مبابي

غاب كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية للمدرب الجديد زين الدين زيدان الثلاثاء بالمركز الوطني في كليرفونتين بسبب الإنفلونزا، وفق ما أعلن الجهاز الفني.

ولم تُعرف مدة غياب مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الذي «لازم الفراش»، في وقت يستعد فيه المنتخب لمواجهة تركيا، الجمعة، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في أول مباراة للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان على رأس الجهاز الفني.

وعصر الثلاثاء، التقى زملاء مبابي الـ22 بالمشجعين لتوقيع التذكارات والتقاط الصور قبل الحصة التدريبية المفتوحة أمام الجمهور.

وفي حين سبق أفراد الطاقم الفني، وفي مقدمتهم مساعد المدرب دافيد بيتوني ومدرب حراس المرمى فابيان بارتيز، اللاعبين ببضع دقائق، انتظر زيدان حتى بدأ اللاعبون تمارين الإحماء وامتلأت مدرجات ملعب «بيبارو» بالجماهير قبل أن ينضم إلى المجموعة، حتى لا يخطف الأضواء من لاعبيه.

وإضافة إلى مباراة تركيا، تنتظر فرنسا ثلاث مواجهات أخرى ضمن المسابقة ذاتها، أمام بلجيكا في 28 سبتمبر، ثم يستقبل إيطاليا وبلجيكا في 2 و5 أكتوبر على ملعب «دو فرانس» بالعاصمة باريس.