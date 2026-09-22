القادة المتوّجون بكأس الخليج.. المسعود أولهم وجعفر آخرهم

تعاقب نجوم الكرة الخليجية على قيادة منتخباتهم إلى منصة التتويج بكأس الخليج العربي لكرة القدم منذ انطلاق البطولة عام 1970، وسجَّلت النسخ الـ26 الماضية أسماء قادة حملوا الكأس مع سبعة منتخبات مختلفة، فيما نجح أربعة منهم في تكرار المشهد في نسختين.

وافتتح محمد المسعود سجل قادة الأبطال، بعدما حمل كأس النسخة الأولى مع الكويت عام 1970، قبل أن يتولى مرزوق سعيد قيادة «الأزرق» إلى لقبي خليجي 2 و3 عامي 1972 و1974، ثم إبراهيم دريهم في خليجي 4 عام 1976.

وانتقلت الكأس إلى العراق في خليجي 5 عام 1979 بقيادة حسن فرحان، قبل أن تستعيد الكويت اللقب في خليجي 6 عام 1982 بقيادة عبد العزيز العنبري. وحمل عدنان درجال كأس خليجي 7 مع العراق عام 1984، ثم قاد فيصل الدخيل الكويت إلى لقب خليجي 8 عام 1986، وعاد درجال مجددًا إلى رفع الكأس العراقية في خليجي 9 عام 1988.

وفي خليجي 10 عام 1990، حمل محمد إبراهيم الكأس مع الكويت، ثم دخلت قطر قائمة الأبطال بقيادة عادل مال الله في خليجي 11 عام 1992، قبل أن يسجل فؤاد أنور الحضور السعودي الأول في قائمة قادة الأبطال، عندما توج الأخضر بخليجي 12 عام 1994.

وعادت الكويت إلى منصة الذهب في النسختين التاليتين، إذ حمل خالد الشليمي كأس خليجي 13 عام 1996، وحمد الصالح كأس خليجي 14 عام 1998، قبل أن يقود سامي الجابر السعودية إلى لقب خليجي 15 عام 2002، ويخلفه خميس العويران في حمل كأس خليجي 16 عام 2003.

وقاد بلال محمد قطر إلى لقب خليجي 17 عام 2004، فيما حمل محمد عمر أول كأس إماراتية في خليجي 18 عام 2007، ثم جاء حسن ربيع قائدًا لعمان في تتويجها الأول خلال خليجي 19 عام 2009.

واستعادت الكويت اللقب في خليجي 20 عام 2010 بقيادة نواف الخالدي، ثم قاد إسماعيل مطر الإمارات إلى كأس خليجي 21 عام 2013، وعاد بلال محمد إلى منصة التتويج مع قطر في خليجي 22 عام 2014، ليكرر إنجازه بعد عشرة أعوام من لقبه الأول.

وفي خليجي 23 عام 2017، حمل أحمد مبارك «كانو» الكأس مع عمان، ثم سجَّل سيد محمد جعفر اسمه قائدًا لأول تتويج بحريني في خليجي 24 عام 2019، قبل أن يقود جلال حسن العراق إلى لقب خليجي 25 عام 2023.

واختتم سيد محمد جعفر سجل النسخ الـ26، بعدما عاد إلى حمل الكأس مع البحرين في خليجي 26 عام 2024، ليكرر إنجازه الذي حققه قبل خمسة أعوام.

ويظهر في سجل البطولة أربعة قادة ارتبطت أسماؤهم بلقبين، هم الكويتي مرزوق سعيد، والعراقي عدنان درجال، والقطري بلال محمد، والبحريني سيد محمد جعفر، فيما تتصدر الكويت سجل البطولة بعشرة ألقاب، مقابل أربعة للعراق، وثلاثة لكل من السعودية وقطر، ولقبين لكل من الإمارات وعمان والبحرين.